基隆小貨車煞車失靈暴衝 撞皮卡「整台擠上人行道」嚇壞路人

基隆市光華隧道發生車禍，小貨車疑剎車失靈撞上路旁皮卡車，將皮卡車擠上人行道，小貨車車頭嚴重凹陷變形。（圖／翻攝畫面）

基隆市光華隧道3日上午11時許發生車禍。24歲王姓男子駕駛小貨車行經該路段時，疑似剎車失靈，直接撞上停在路旁的皮卡車，皮卡車受到強烈撞擊後被擠上人行道，嚇壞一旁等候過馬路的行人。所幸王男意識清楚，經救護人員送醫後暫無生命危險。

基隆市警四分局中華路分駐所獲報後立即派員趕往現場，抵達時發現小貨車車頭嚴重凹陷，王姓駕駛一度受困車內。救護人員抵達後將人救出，並送往醫院救治。

王男向警方表示，車輛行駛途中突然煞車失靈，完全無法控制，最後撞上路旁車輛後才停下。詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

警方呼籲，近期天候不穩、道路濕滑，民眾行車應減速慢行、與前車保持安全距離，並遵守速限及交通規則。出車前請務必檢查剎車系統功能是否正常，隨時注意周遭車況，確保行車安全。

