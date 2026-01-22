基隆小隊長捨身殉職 消防局發文哀悼：我們會記得祢為救人犧牲自己

基隆市安樂區樂利三街一處社區大樓21日深夜發生火警，釀成2死4傷，其中包括一名仁愛分隊小隊長詹能傑為搶救受困女子、將氧氣面罩讓給對方使用而殉職。基隆市消防局在臉書發文哀悼，將粉專大頭照換成黑白色調，並貼出黑白照片，寫下「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得…祢為了救人而犧牲了自己！」

詹能傑當時在濃煙密布的火場中發現受困女子，為爭取救援時間，他將自己的氧氣面罩取下給對方使用，自己則因吸入大量濃煙嗆傷昏厥。約一個半小時後 ，詹能傑被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。

基隆市消防局發文哀悼後，不少網友也湧入留言致意，有人寫下「謝謝您，英雄，一路好走」、「我會永遠記得祢，還有祢那些英勇的故事」、「向英勇的小隊長致敬，一路好走」，表達不捨與敬意。





