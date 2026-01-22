基隆小隊長殉職！曾參與多項重大事故搜救 弟弟也是消防員

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑殉職。（圖／翻攝自＠KLFD119）

基隆市樂利三街一處大型社區21日深夜發生火警，一棟6層樓住家2樓失火，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救出22歲受困女子，三度衝進火場不幸殉職，而該女也傷重不治。據悉，詹能傑胞弟同樣與哥哥皆為消防員，消防資歷深厚，曾參與過多項重大事故搜救行動，被消防局形容兩人是「優質兄弟檔」。

21日晚間10時許，基隆市消防局接獲報案指該社區2樓起火，隨即濃煙布滿整棟大樓。2樓女屋主雖幸運逃生，但其女兒受困屋內。仁愛分隊小隊長詹能傑三度進入火場執行核心搜救任務，終於發現受困女子，但當時該女子已出現呼吸困難等狀況，詹能傑捨命將自己的空氣呼吸器（SCBA）面罩拖下給女子，自己卻因此吸入大量一氧化碳昏厥，2人最終皆送醫不治。

根據基隆消防局資料，詹能傑為警專23期畢業，消防資歷近20年，曾參與0425國道三號崩塌、0204復興航空235號班機空難、1021普悠瑪號列車出軌、0402太魯閣列車出軌、0204花蓮震災雲門翠堤大樓倒塌等重大事故搜救行動。

消防局形容他為「不落人後，順利完成交託使命」的消防員，他不僅擁有消防設備士證書、救助隊、EMT2、火災搶救初級班、化學災害搶救基礎班、國際人道組合訓練、船舶災害搶救訓練班、OPENWATER DIVER、ADVANCED DIVER、RESCUE DIVER救援潛水證照、災害防救訓練種子教官、安全駕駛種子教官等全方位專業證照及訓練，更於2019年榮獲消防署消防績優救護人員殊榮。

此外，詹能傑熱愛重機運動，休假時透過馳騁山道，紓解上班時累積的壓力，並回家抱抱疼愛的妻小。據悉其胞弟詹庭豪同樣為消防員，警專27期畢業，消防資歷11年，期間也曾經歷多項重大事故搜救行動，亦擁有遙控無人機專業操作證Ia:G1、OPENWATER DIVER、ADVANCED DIVER、RESCUE DIVER救援潛水證照、救助隊、國際人道組合訓練、火災搶救初級班、EMT2等專業證照及訓練。

