基隆小隊長詹能傑「摘面罩」救人犧牲 消防署：近10年共31消防員殉職

基隆市樂利三街民宅昨（21）晚發生火警，釀2死4傷悲劇，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑因將面罩摘下給受困民眾而殉職，令社會各界不捨。根據消防署統計，自2025年起，因公殉職的消防救護員共31人。





基隆市樂利三街的社區「台北生活家」有一棟6層樓建築，其中2樓起火，詹能傑、羅姓女住戶死亡，另有1人輕傷、3人預防性送醫。基隆市長謝國樑今天表示，將全力爭取最優撫卹，並爭取進入忠烈祠。



根據消防署統計，自1995年消防署成立至今31年間，因公殉職的消防救護員共計36案、64人；其中，近10年達15案、31人。



媒體《中央社》報導整理、回顧歷年重大消防救護人員殉職案件中，包括有1996年10月搶救桃園市蘆竹鄉永興化工廠火災鍋爐爆炸案，造成3人殉職；1997年9月高雄市鎮興路鎮興橋東側中油管線火災，因瓦斯管線氣爆造成2人殉職；1998年2月高雄市林園鄉北誼興業公司工廠火災，因液化石油氣槽車爆炸造成2人殉職。



2000年2月凌晨屏東縣一起車禍救護案，現場遭車撞擊造成2人殉職；2005年3月搶救高雄市左營傢俱行火災，2人殉職；2013年7月搶救新北泰山家具工廠火災，因閃燃殉職2人；2014年7月搶救高雄市前鎮、苓雅石化氣爆，共有5人殉職。



另外，2015年1月搶救桃園市新屋區保齡球館火警，多達6人殉職；2018年4月搶救桃園市平鎮區敬鵬工業公司火警，同樣有6人殉職；2019年10月搶救台中市大雅區工廠火警，造成2人殉職。



2023年9月執行屏東市明揚科技公司火警，造成4人殉職；2024年5月執行新竹市慈雲路住宅火警，也有2人殉職；2025年7月執行新北市新店區廣興橋下游瀑布民眾溺水救援案，2人殉職。



其中，又以2015年1月桃園新屋保齡球館及2018年4月桃園平鎮區敬鵬公司火警所造成的因公殉職數量最為慘重，各造成6名消防人員殉職；其次為2014年7月的高雄市前鎮區、苓雅區石化氣爆案，共有5名消防人員殉職。





