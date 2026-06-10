基隆少年唱K走廊爆衝突！ 衝入包廂理論反遭刺傷

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基隆市仁愛區一間卡拉OK店9日下午傳出砍人事件。（圖／示意圖／翻攝自pixabay）

基隆市仁愛區一間卡拉OK店9日下午傳出砍人事件，一群未成年少年在店內消費時，兩方人馬在走廊發生碰撞因此爆發衝突，一方甚至進入對方包廂內理論，雙方因此爆發激烈衝突，其中一人怒持刀猛刺帶頭少年，造成少年中刀，場面頓時亂成一團。

據了解，帶頭的少年9日下午和朋友在卡拉OK唱歌，卻在走廊與另一方同樣來唱歌的少年爆發推擠衝突，帶頭的少年心有不甘，撂人進入對方包廂內理論，雙方因此爆發激烈衝突，其中一人怒持刀猛刺帶頭少年，造成少年腹部與背部中刀，還有一人手部遭砍，由於帶頭少年傷口面積較大，頓時血流一地，讓其女友當場嚇傻。

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警消獲報到場後，第一時間也將受傷少年送醫，所幸2人送醫後均無大礙。警方獲報後迅速到場處置，並將相關涉案人員移請臺灣基隆地方法院少年法庭審理。

基隆市警察局第一分局呼籲，青少年朋友與同儕相處時，應保持理性與冷卻情緒，切勿因一時口角衝動而訴諸暴力。警方對於任何危害社會治安、暴力傷人之行為，絕對秉持零容忍態度，必將依法嚴辦，捍衛市民及校園周邊安全。同時也提醒家長，平日應多加留意子女之交友狀況與言行，共同導正青少年偏差行為，維護身心健全發展。

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