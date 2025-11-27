基隆就業中心企業交流座談會 商討勞工就業問題
【記者陳水旺基隆報導】
勞力市場「缺工」的問題愈來愈嚴重，勞動力發展署北分署特別在基隆大武崙產業園區服務中心舉辦「企業交流座談會」，邀集34家企業代表出席共聚交流。沈文麗分署長沈文麗強調，為更貼近在地產業需求，已啟動基隆地區350 家廠商關懷宣導，為失業勞工提供客製化職涯諮詢、就業媒合服務，排除就業障礙，鼓勵各年齡層參與產業運作，並且讓勞工能安定就業。
為因應國際經貿情勢變動可能對產業運作及勞工就業造成衝擊，勞動部啟動多項「支持勞工安定就業措施」，協助受影響產業勞工穩定就業、提升技能，並降低裁員風險。為更掌握地方產業實況與企業需求，促進政策有效落實。北分署沈文麗分署長親自主持這場座談會，詳細說明「支持勞工安定就業措施」內容。
她表示:因關稅衝擊而減班休息的勞工，政府透過「強化僱用安定措施」補助薪資差額七成，每月最高可達1萬2,100元；配合「勞工再充電計畫」，減班期間提升技能，最高每月可領取1萬7,210元訓練津貼，兩者合併最高可補足全額薪資差額。此外，政府鼓勵企業運用在職訓練與轉型課程規劃，最高可申請350萬元補助，協助企業強化韌性、提升人才能力。
已離職或待業的勞工，勞動部整合工作崗位訓練、僱用獎助與職務再設計等措施，協助勞工重返職場。對於青年族群，也提供尋職、就業津貼，並可透過訓練補貼、學習獎勵金，鼓勵青年參加重點產業（如AI、大數據）課程，提升技能。
座談會的會中企業代表發言踴躍，分享供應鏈變動下的產業現況與挑戰，並就政府協助提出具體詢問，包括既有就業促進措施與「支持勞工安定就業措施」的差異。對此，沈文麗回應，為因應關稅衝擊，擴大產業範圍、提高補助額度與受理對象更具彈性，例如「勞工就業通—職務再設計方案」取消年齡限制，受影響的產業勞工都能受惠，排除就業障礙。 (2025/11/27)
其他人也在看
工程師高薪職務排名曝！ 「這職缺」最吃香 薪資高達9萬8
近來全球市場對AI是否泡沫化疑慮升溫。台股連日震盪，美國降息步調亦牽動全球資金流向，再加上就業市場降溫跡象，使得「AI熱潮是否過熱」成為高度關注焦點。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
李多慧「徵員工」條件曝光！月薪4萬起＋機票補助3萬 生日禮1萬
韓籍啦啦隊女神李多慧，來台3年人氣持續攀升，不僅跨足節目及電影，YT頻道日前突破百萬訂閱，隨著工作量遽增，她的製作團隊宣布正式擴編，徵才內容祭出超有誠意的福利制度，讓許多人想前往面試，希望能跟李多慧變成工作夥伴。中時新聞網 ・ 1 天前
近七成勞工賺不到平均薪資 產業表現分歧 金融及保險業薪情最好
主計總處昨（25）日公布去年受僱員工薪資統計，雖全年總薪資持續成長，但仍有68.75％、近七成員工薪資低於平均數，比率是...聯合新聞網 ・ 1 天前
北市府開"不到3萬薪水" 議員踢爆:近53%轄下單位請嘸人
生活中心／綜合報導都2025年底了，怎麼還會有老闆，薪水開不到三萬！想當然爾徵不到人，只是沒想到，這款低薪竟是出自台北市政府！議員踢爆，北市府人材缺額不斷擴大，有多達近53%的轄下單位、機構，請不到人，動保處更是將近4成人力沒補齊。探究原因，恐怕就跟這低薪，很有關係。北市議員（國）李明賢vs.北市府人事處長王崇斌：「台北市的平均消費你知道是多少嗎，3萬4千952元，3萬4不到3萬5嘛，可是你們開出的職缺，很多是低於這個生活線的喔。」明年元旦，最低工資將上調到2萬9千5。都什麼時候了，薪水低於三萬，哪裡請得到人，但帶頭開出這薪資的，竟是台北市政府！薪水低於三萬，哪裡請得到人，但帶頭開出這薪資的，竟是台北市政府（圖／民視新聞）民眾：「感覺沒什麼發展性，約聘人員的話好像他的調薪，他也不會有調薪，如果以後要拿這個當經歷來跳槽的話，好像也沒什麼競爭力。」民眾：「你還是要算進去，比如說像有些人要租房子什麼的，那或是你要跟朋友出門，就是一些娛樂啊，吃飯聚會等等，其實2萬9（薪水）來說應該是不太夠用。」台北市政府今年十月，總員額缺口，達1萬3千多人，缺額率17.1%。比起去年同期，再上升0.9個百分點。近51%的轄下機關來看，開缺大半年，人還是補不滿。其中以動保處缺額率達36%最高。捷運局、工務局也不惶多讓，少了1/3的人力，卻要撐起100%的工作，形成負面循環，人不進來、卻不斷流失。台北市議員（國）李明賢：「你們目前在徵才的，都大概2萬9到3萬6，這些當然有些是工友，有些基層像你講的，基層的公務人員，低於說台北市的生活平均水準的話，那你現在徵才，就徵不到啊。」市府人材荒，矛頭直指薪水，真的太低！點開北市府徵才網，政風室找事務工友，起薪2萬9千220元。議員批評市府帶頭低薪，青年在首善之都，只能入不敷出。政風室找事務工友，起薪2萬9千220元（圖／民視新聞）台北市政府人事處長王崇斌：「就公務人員的部分，只有委任第一職等的，最低薪點的部分，才會低於3萬4千元，那這個部分，事實上在我們市府的用人裡面，算是非常極少的比例，只有大概0.3。」台北市長蔣萬安：「中央機關也都在台北市，會有一個磁吸的效應，我們希望先把這樣的效益降低。」喊話北市帶頭調薪、祭津貼，就盼有效留住人才，別讓蔣市府成了空殼。原文出處：北市府開「不到3萬薪水」 議員踢爆：近53%轄下單位請嘸人 更多民視新聞報導誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光吳怡農嗆「這麼會選大罷免怎吞敗」慘挨轟！台派教授認了：很難過北市最強黑馬登場？王世堅讚「他敢說話有能力」 蔣萬安也回應了民視影音 ・ 5 小時前
勞保月領、一次領後重返職場，當心「假退休真工作」觸法！二度就業SOP：4步驟保障權益不踩紅線
台灣高齡化加速，許多勞工領取勞保老年給付後，選擇重返職場，開啟第二段職涯。但要注意，許多人常誤會勞工退休金、老年給付的差異，兩者傻傻搞不清楚：俗稱「勞退、退休金、勞工退休金」指的是每月提6％的勞工專用戶頭內的錢；而老年給付才是大家熟知的勞保月領、勞保一次領。不僅如此，退休後若有再就業的計畫，其中有不少「眉角」，不僅薪水、心理狀態的落差，稍不留神還可能踩到法律紅線！如何保住應有的權益，又不違反勞基法，以下四大重點，幫你一次搞懂：幸福熟齡 ・ 1 天前
27歲辭職，竟被企業開價800萬挖角？他揭職涯「1關鍵」老闆搶著要
許多人認為，獲得加薪的唯一途徑是升遷或轉職，但真的是這樣嗎？頂尖企業執行長史蒂文・巴利特（Steven Bartlett）於《執行長日記》一書中，針對全球商業界、體育界、娛樂界和學術界的頂尖人士，進行超過700小時的訪談，並集結成「事業與人生的33條法則」，帶領讀者從中學習永恆要義，打造出屬於自己的成功人生。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 13 小時前
懷孕生子壓力大！逾5成女性感職場歧視 勞動部擴大檢查、公布企業名稱
新北去年發生一起人倫悲劇，劉姓女子因懷孕遭資遣，家庭面臨經濟壓力釀成兇殺案，引發各界關注孕婦及新手媽媽遭受職場歧視。勞動部今（11/27）日公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」，有超過6成的女性擔心懷孕會影響升遷，還有逾5成的女性感受職場對懷孕者有歧視，更有近3成女性親身經歷懷孕歧視。太報 ・ 4 小時前
樹大招風？直擊咖啡殺手中國瑞幸咖啡台灣首店拉下鐵門
在中國打趴全球咖啡店龍頭星巴克（Starbucks）中國瑞幸咖啡（LuckinCoffee）傳出12月將來台插旗，首家店落腳台北市南京東路三段222號，緊鄰星巴克，引發網路激烈討論，有網友甚至示警，瑞幸咖啡強制消費者下載APP點餐，收集個資，恐陷國安疑慮。自由時報 ・ 1 天前
有領這麼多嗎？全台最新員工薪資中位數達54.6萬 近七成員工低於平均
[Newtalk新聞] 行政院主計總處周二（25 日）公布 2024 年工業及服務業受雇員工薪資統計結果，雖全體雇員平均薪資有所上漲，但仍有近七成民眾的年薪低於全體平均，創下歷年第二高紀錄。針對大量雇員無法領取平均薪資的問題，主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，可能與高薪群體拉高了平均數有關。 據主計總處最新調查結果顯示，去年全台受雇員工薪資的中位數為 54.6 萬元新台幣、平均總薪資 73.2 萬元，換算月薪為每個月 6.1 萬元，年增 4.03%。不過，全國約 68.75% 的雇員全年總薪資卻低於平均薪資，為開始統計以來第二高，僅低於 2022 年時的 68.91%。 譚文玲指出，高薪群體數據拉高了整體薪資平均數，導致更高比例的民眾被劃歸於「低於平均數」的群體。譚文玲表示，2024 年雇員薪資中位數、平均數的年增幅都比往年更亮眼，推測與基期影響、人工智慧（AI）產業快速發展等原因有關。 若以行業進行類比，具備寡佔性質的金融與保險業、電力與燃氣供應業等，皆擁有較高的中位數薪資，前者薪資中位數為 110.6 萬元；後者為 109.1 萬元。另外，雖然製造業薪資中位數僅為 57 萬元，但新頭殼 ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
有片／嚇得整日不敢踏出房間！瑤瑤韓國租屋「遭男房東擅闖」爆衝突 前1天還曾敲門試探
藝人瑤瑤（黃喬歆）近期到韓國旅遊，卻遇上令人驚魂的住宿事件。上週三（19日）晚間，她在當地所入住的房間內時，竟被房東未經允許擅自開門，讓她嚇得整日不敢離開房間、甚至都沒吃東西。直到友人下班陪同前往當地警局報案，警方才協助她搬離。事件曝光後，引起網友熱議，也提醒旅客注意海外住宿安全。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 15 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 13 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前