基隆就業中心助攻求職 成效斐然

基隆就業中心推動「多元就業開發方案」，輔導瑞芳老街文化觀光推展協會投入在地文化產業傳承，帶動在地產業經濟發展。



（圖：基隆就業中心提供）

▲基隆就業中心推動「多元就業開發方案」，輔導瑞芳老街文化觀光推展協會投入在地文化產業傳承，帶動在地產業經濟發展。



（圖：基隆就業中心提供）

勞動部勞動力發展署北分署基隆就業中心積極推動「多元就業開發方案」，114年度完成輔導通過三十多個多元就業開發方案，並核定逾百名額，提供給特定對象求職者就業協助，成效斐然。

為協助地方發展與特定族群就業，勞動力發展署北分署長期推動「多元就業開發方案」，由政府補助用人津貼及相關經費，並提供專業輔導與資源整合。

廣告 廣告

基隆就業中心表示，該中心積極推動「多元就業開發方案」，不僅於基隆地區深耕外，另也輔導新北市萬里區、金山區、三芝區、平溪區、瑞芳區等地區的團體協會投入環境保育、社會服務及在地文化產業傳承，推動社會公益與培植地方產業特色發展計畫，全力協助執行單位整合產業、產品與人力等資源，帶動在地產業成長，進而創造更多就業機會；尤其是特別為弱勢族群提供了工作機會，透過參與計畫培養技能與工作態度，強化就業能力，形成人才培育與就業的正向循環，最終能夠促進地方創生與經濟發展。

基隆就業中心提到，「多元就業開發方案」具公法救助性質，推介原則以弱勢族群的失業者為限，用人薪資以每人每小時196元核給，每月工作時數最高150小時，工作期限至115年12月31日止；至於事業單位負責人及已領取公教人員保險養老給付、軍人退休俸、公營事業退休金或勞動基準法規定的退休金者，未符合參加「多元就業開發方案」資格。

基隆就業中心主任蔡春堂指出，「多元就業開發方案」是透過補助及專業輔導提供就業機會，該中心今年度已輔導通過35個「多元就業開發方案」，核定112個名額提供給特定對象求職者就業協助，讓他們藉由工作技能的提升，為下一段職涯發展做好準備。

基隆就業中心表示，若想進一步了解「多元就業開發方案」內容，可洽詢基隆就業中心（02）2422-5263或六堵分站（02）2451-5020，並可辦理求職登記。