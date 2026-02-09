基隆就業中心就服員全程陪同失學青少年「阿勝」面試謀職

基隆就業中心就業服務員全程陪同家庭突遭變故的失學青少年「阿勝」面試。（基隆就業中心提供）

▲基隆就業中心就業服務員全程陪同家庭突遭變故的失學青少年「阿勝」面試。（基隆就業中心提供）

基隆就業中心落實勞動部所推動的「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服務計畫」，由就服員輔導推介家庭突遭變故、無家人可依靠的失學青少年「阿勝」謀職，除打理「阿勝」服裝儀容外，另全程陪同面試，讓「阿勝」獲得超商的工作機會。迄今，「阿勝」已穩定就業三個月，完全勝任工作。

基隆就業中心表示，為協助有就業意願的特定對象及弱勢者降低求職門檻，勞動部推動「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服務計畫」，由公立就業服務機構就服員諮詢與評估，依個案經濟及實際需求，提供面試所需的服裝、鞋襪、剪（理）髮、簡易美容清潔用品等整備服務，每人每年以1次為限，最高補助新台幣2500元，並協助求職者做好面試準備，提升錄取機會。另外，勞動部也依據特定對象及弱勢者的需求，提供求職期間所需餐食及交通費補助，每人每次最高300元，每月1200元，每年最高3600元，以減輕求職負擔。

廣告 廣告

基隆就業中心日前接獲1件特殊個案，是1名家庭突遭變故的失學青少年「阿勝」，無家人可依靠下，由社工的陪同前往就業中心尋職，就服員在協助「阿勝」填寫履歷表後，考量「阿勝」衣著簡便，且缺乏面試裝備，就服員隨即運用「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服務計畫」，陪同「阿勝」購置合適的面試與工作服裝，接著指導「阿勝」求職技巧指導，並進行模擬面試演練，建立「阿勝」的自信心。

就服員除了提供「阿勝」面試整備服務外，也協助申請「支援青年就業計畫」，該計畫規定，青年自參加計畫之日起90日內，若積極尋職並配合參加就業諮詢、職業輔導或就業推介，每月可領取6000元尋職津貼。之後，「阿勝」在基隆就業中心的推介，以及就服員全程陪同面試，順利進入全家便利商店擔任門市人員。

經就服員持續關懷與追蹤，「阿勝」迄今已穩定就業3個月，生活逐漸步上正軌，對未來也更有信心。店長表示，雖然「阿勝」沒有工作經驗，但態度認真、學習意願高，表現值得肯定。

基隆就業中心指出，「支援青年就業計畫」開放年滿15至29歲的本國籍初次尋職青年，以及未在學且連續60日未就業的初次尋職青年參加，符合資格者在尋職期間，依規定配合求職並接受就業諮詢輔導，每月可申請6000元尋職津貼，最長3個月，合計最高1萬8000元。另外，若於計畫期間成功就業，並穩定就業滿90日及180日，可分別請領2萬元及1萬元的就業獎勵金，合計津貼與獎勵最高可領到48000元。

基隆就業中心主任蔡春堂表示，該中心就業服務員全力提供多元化和個別化的服務，以協助求職者都能夠找到適合自己的工作方向。有關勞動部各項就業促進措施資訊可洽基隆就業中心(02)2422-5263，以及六堵分站(02)2451-5020，或上「台灣就業通」網站https://www.taiwanjobs.gov.tw查詢。