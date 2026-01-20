基隆就業中心新年首場聯合徵才 今登場

基隆就業中心將今日舉辦今年首場聯合徵才活動，邀集8家廠商共計提供227個職缺，讓求職者、轉職者選擇面試。（圖：基隆就業中心提供）

▲基隆就業中心將今日舉辦今年首場聯合徵才活動，邀集8家廠商共計提供227個職缺，讓求職者、轉職者選擇面試。（圖：基隆就業中心提供）

為協助求職者、轉職者在農曆年前順利就業，勞動力發展署北分署基隆就業中心於1月21日特別舉辦115年首場聯合徵才活動，邀集8間廠商，釋出227個工作機會，歡迎求職者、轉職者前來活動現場參與面試。

基隆就業中心表示，馬年初始，為協助民眾在年初就能順利就業，該中心特別規劃115年首場聯合徵才活動，於21日下午2時至4時在該中心2樓，提供求職者、轉職者與參與活動的8間廠商進行面對面的洽談。

基隆就業中心今年首場徵才活動參與的廠商包含聯華食品、伸鴻、弘爺國際、大中華保全、安馨居家長照、三商家購、台灣屈臣氏及昌平商行，提供職缺包括食品作業員、居家照顧服務員、理貨員、門市正職與兼職人員、保全、清潔、會計等職缺，種類多元。其中，待聘職缺還有薪資上看45000元的總幹事、個案管理師及業務輔導專員，歡迎求職者踴躍面試。

中心主任蔡春堂提醒求職朋友，參與面試前，務必要先了解想要應徵公司的職缺，面試時展現積極主動的態度，才能提高面試錄取的機會。民眾若想進一步確認職業興趣及職能盤點、職涯規劃，以及勞動部的津貼補助等，可洽詢基隆就業中心（02）2422-5263、六堵分站（02）2451-5020，或上「台灣就業通」網站查詢。