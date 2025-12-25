基隆就業中心明年開課「電腦輔助機械製圖」課

基隆就業中心即將開辦「電腦輔助機械製圖」課程，將由專業師資採取手把手教學。（基隆就業中心提供）

▲基隆就業中心即將開辦「電腦輔助機械製圖」課程，將由專業師資採取手把手教學。（基隆就業中心提供）

基隆就業中心將於115年1月12日開辦「電腦輔助機械製圖」課程，課程規劃以職場實務為導向，由專業師資採取手把手教學方式，確保學員能在結訓後迅速應用所學技能；課程報名至114年12月26日截止，有興趣者可把握最後機會報名參加。

基隆就業中心表示，該中心以往就曾開辦「電腦輔助機械製圖」課程，幫助了一些學員開創職場第二春；其中，1名24歲的「小澤」，大學畢業後，求職屢屢受挫，因缺乏專業技能，難以突破求職困境，最後「小澤」參加了基隆就業中心六堵分站開辦為期半年的「電腦輔助機械製圖」職前訓練課程，從零基礎起步，直到成功考取「電腦輔助機械設計製圖」及「電腦輔助立體製圖」2張技術士證照，結訓後，「小澤」更順利進入知名科技公司，展開嶄新的工程師職涯。

廣告 廣告

基隆就業中心指出，為協助失業青年提升職場競爭力，勞動部提供每月8000元「青年職前訓練學習獎勵金」，讓學員在課程期間，無需擔心經濟壓力，能夠專心投入技能學習。另外，凡年滿15至29歲的青年，符合未在學、未受僱從事全時工作連續達60日的情形都可以申請「支援青年就業計畫」，可以領取尋職津貼，最高48000元，進一步減輕求職壓力，提升就業意願。

基隆就業中心主任蔡春堂強調，隨著科技快速發展，求職者必須持續精進技能，才能在競爭激烈的職場中立足；近年來，已有不少學員透過職訓課程成功轉型，找到合適自己的職涯道路。

蔡春堂表示，基隆就業中心即將開辦的「電腦輔助機械製圖」職前訓練課程，報名至114年12月26日截止，無論是失業或待業中的求職者，只要有意願，就可以把握最後機會報名參加，藉由課程學習一技之長，為未來職場增添優勢。

基隆就業中心指出，民眾若想了解更多課程資訊或報名詳情，請洽詢該中心六堵分站(02)2451-5020分機3381，或上「台灣就業通」官網查詢。