基隆就業中心辦名家揮毫贈春聯 引人潮

基隆就業中心邀請徐正泰等三位書法名家為洽公民眾書寫春聯，吸引不少人排隊索取。（記者趙智偉翻攝）

勞動部勞動力發展署北分署基隆就業中心於昨（二十九）日舉辦「名家揮毫贈春聯」活動，邀請徐正泰等三位書法名家親臨中心，為洽公民眾書寫春聯，現場充滿濃厚年節氣氛與人文墨香。

基隆就業中心表示，該中心除了於昨日舉辦「名家揮毫贈春聯」文化活動外，另於1月30日下午2時至4時邀請安和居家長照機構在該中心2樓舉辦徵才活動，釋出居家照顧服務員及兼職居家護理師等職缺，有興趣者可參與現場面試。

此外，安普菱股份有限公司於2月9日下午2時至4時在六堵分站舉辦徵才活動，招募電子設備組裝作業員，歡迎有興趣的民眾踴躍參與面試，在農曆年前能夠順利就業。

基隆就業中心主任蔡春堂表示，勞動部勞動力發展署提供「婦女再就業計畫」及「五五就業促進獎勵」，以鼓勵因家庭因素退出職場6個月以上的婦女、年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者重返職場，各項就業促進措施資訊，有興趣的民眾都可洽詢基隆就業中心（02）2422-5263及六堵分站（02）2451-5020，或上「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢。