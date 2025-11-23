基隆就業中心辦社區聯合徵才

基隆就業中心於24日在基隆市婦幼福利服務中心舉辦社區聯合徵才，10家優質廠商釋出300多個工作機會。（圖：基隆就服中心資料照）

▲基隆就業中心於24日在基隆市婦幼福利服務中心舉辦社區聯合徵才，10家優質廠商釋出300多個工作機會。（圖：基隆就服中心資料照）

勞動部勞動力發展署北分署基隆就業中心於11月24日下午2時至4時，在基隆市婦幼福利服務中心舉辦社區聯合徵才活動，現場有10家優質廠商參與，提供近317個工作機會，歡迎求職民眾前往面試。

基隆就業中心表示，此次參與徵才活動的廠商橫跨多元產業，包括餐飲服務業的弘爺漢堡、麥當勞、全國加油站，提供門市正職及計時人員等職缺；零售業的全聯、美廉社，釋出儲備幹部、門市銷售等人力需求；其他產業還有春源鋼鐵、元璋玻璃、大中華保全、聯華食品、嘉里大榮，徵求技術員、操作員、保全人員及集配司機等職缺。

廣告 廣告

其中，在這次活動的300多個職缺中，大中華保全股份有限公司開出的總幹事職缺，薪資最高可達5萬8千元；整體職缺工作地點，涵蓋基隆市與鄰近的新北市汐止、瑞芳、金山等地，民眾可依居住地於面試時，提出分發鄰近門市需求，便利在地就業。

基隆就業中心主任蔡春堂表示，這次的現場徵才活動，從製造、餐飲到物流業，提供不同專業背景的求職者有多樣選擇，透過面對面與雇主或人資交流，免除投遞履歷後等待的不確定感，將有助於求職者迅速重返職場。相關活動詳情，可洽基隆就業中心（02）2422-5263及六堵分站（02）2451-5020，或上「台灣就業通」網站（https://www.tai-wanjobs.gov.tw）查詢。