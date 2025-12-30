基隆就業中心「多元就業開發方案」 強化新北地區團體協會在地就業



記者 何明弘/基隆報導

暖心培力 在地永續，為協助地方發展與特定族群就業，勞動力發展署北分署長期推動「多元就業開發方案」，由政府補助用人津貼及相關經費，並提供專業輔導與資源整合。基隆就業中心不僅於當地耕耘，亦輔導萬里區、金山區、三芝區、平溪區、瑞芳區等地區之團體協會投入環境保育、社會服務及在地文化產業傳承，推動社會公益與培植地方產業特色發展計畫，協助執行單位整合產業、產品與人力等資源，帶動在地產業成長，進而創造更多就業機會，特別為弱勢族群提供工作機會，透過參與計畫培養技能與工作態度，強化就業能力，形成人才培育與就業的正向循環，最終促進地方創生與經濟發展。

廣告 廣告

「多元就業開發方案」協助團體協會明年提供弱勢求職者共112個就業機會，強化工作技能。圖/就業中心提供



「多元就業開發方案」具公法救助性質，推介原則以弱勢族群之失業者為限，用人薪資以每人每小時196元核給，每月工作時數最高150小時，工作期限至115年12月31日止。另事業單位負責人及已領取公教人員保險養老給付、軍人退休俸、公營事業退休金或勞動基準法規定之退休金者未符合參加本方案資格。

「多元就業開發方案」協助團體協會明年提供弱勢求職者共112個就業機會，強化工作技能。圖/就業中心提供

基隆就業中心蔡春堂主任指出「多元就業開發方案」透過補助及專業輔導提供就業機會，本中心今年度輔導通過35案多元就業開發方案，核定112個名額提供特定對象求職者就業協助，讓他們提升工作技能，為下一段職涯發展做好準備。想進一步了解可洽詢基隆就業中心

(02)2422-5263及六堵分站(02)2451-5020辦理求職登記。

