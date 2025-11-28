基隆居民家中自來水飄油味 警環聯手追查汙染源

基隆市爆發自來水有油汙汙染，市府除於基隆河面布設攔油索外，也由環保局採取水樣送檢。此外水公司也在立法委員林沛祥關心下，公布補償措施。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

許多基隆市民27日發現家中自來水飄出汽油味，台灣自來水公司第一區管理處除立即停止抽取基隆河水，並致力排除管線中受影響的原水。基隆市政府28日表示，除環保局巡查河道外，警方也調閱監視器，全力追查汙染來源。若查獲行為人，最高可裁罰新台幣2千萬元。

基隆市環保局長馬仲豪表示，環保局接獲通報後立即派員自下游往上游巡查，於崇智橋、八堵抽水站、暖江橋及碇內加油站一帶發現少量油污漂浮，自四腳亭瑞慶橋至碇內吊橋河段則未見油汙，顯示汙染範圍有限。

環保局也在八堵抽水站量測水質，初步未發現異常，後續採樣已送實驗室複驗；同時於河面布設攔油索，並加強周邊溝渠及河段巡查，持續查察是否有違規排放行為。

此外，環保局也已通報基隆市警局，請求協助調閱監視器，追查汙染來源，將持續加強基隆河及重要取水口上下游巡查，追查可疑汙染來源。環保局強調，若查獲有業者或不特定行為人違規排放油汙致汙染水體，將依《水污染防治法》相關規定，最重可處新台幣6萬元以上、2000萬元以下罰鍰。

基隆市爆發自來水有油汙汙染，市府除於基隆河面布設攔油索外，也由環保局採取水樣送檢。此外水公司也在立法委員林沛祥關心下，公布補償措施。（立委林沛祥提供／張志康基隆傳真）

立法委員林沛祥28日上午也赴水公司關心油汙事件，水公司表示目前供水已恢復正常，至於用戶最關心的補償措施，水公司也表示受影響戶將每戶賠償3度，用戶自行清洗水塔再加賠償2度，委外清洗水塔需檢具核銷由各廠所辦理。

林沛祥表示，此次事件雖為突發，但政府部門絕對不能讓民眾產生「被隱瞞」的感受。他會持續盯緊後續處理，包括汙染源調查、補償落實及環保局的追查作業。他呼籲，如民眾仍有水質異味或需要協助，可直接聯繫他的服務處或自來水公司，他將立即協助處理。

