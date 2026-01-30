基隆山區民宅火警 85歲失明婦嗆傷、燒燙傷送醫

基隆市安樂區崇德路山區民宅發生火警，85歲失明老婦在里長協助下脫困送醫。（圖／翻攝畫面）

基隆市安樂區崇德路15巷一處山區民宅，30日上午9時27分許發生火災，火勢自民宅2樓小客廳起火，迅速延燒至3樓鐵皮加蓋部分。屋內85歲葉王姓失明老婦受困，所幸在永康里長陳銘坤協助下從樓梯間救出，僅受到輕微嗆傷及手部燒燙傷，隨即送往基隆長庚醫院治療。火勢約30分鐘內撲滅，燃燒面積約40平方公尺，起火原因仍待調查釐清。

基隆市消防局接獲通報後派遣19輛各式消防車、32名消防人員前往搶救。由於火警地點位於山區老舊聚落，巷道狹小、民宅密集，增加救援難度。消防人員到場時，2樓已冒出大量濃煙，隨後延燒至3樓鐵皮加蓋處，並傳出屋主可能受困，現場氣氛一度緊張。

永康里長陳銘坤第一時間趕抵現場，從樓梯間將受困的老婦救出。救護人員檢視後確認老婦意識清楚，僅有輕微嗆傷及手部燒燙傷，隨即送醫治療。老婦女兒接獲通知趕到現場時情緒激動，一度癱軟在地，需旁人攙扶。

在確認屋主安全脫困後，消防人員立即布設水線全力灌救，火勢於上午9時47分受到控制，9時58分完全撲滅，台電人員也隨即到場協助斷電。經初步評估，燃燒面積約40平方公尺，詳細起火原因與財物損失，仍由消防局火災調查科進一步釐清。

