基隆山區清鳥網 蒼鷹、藍鵲遭害僅黃嘴角鴞倖存

（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市動物保護防疫所清除山區鳥網，赫然發現保育類動物鳳頭蒼鷹、台灣藍鵲、黃嘴角鴞，及1隻鴿子掛網，僅黃嘴角鴞存活，由台灣猛禽研究會帶回照顧，目前狀況穩定未有明顯傷口。

動保所去年9月30日前往七堵山區勘查，發現4隻黑鳶屍體吊掛在鳥網，其中1隻就是猛禽會追蹤的個體，經警方循線追查，去年11月7日當場逮捕2名犯嫌送辦。

動保所於1月13、14日及2月3日，委由猛禽會執行七堵、安樂山區拆除鳥網行動，猛禽會秘書長蔡岱樺今天表示，鳥網不僅遍布數個山頭長達400、500公尺，且設在樹冠層地勢險峻，必須攀爬逐步清除，付出非常大的社會成本。

動保所長陳柏廷指出，這次行動共清除15大袋鳥網，每袋約120公升，發現鴿子、鳳頭蒼鷹、台灣藍鵲、黃嘴角鴞各1隻掛在鳥網，除黃嘴角鴞外，其餘3隻已死亡，黃嘴角鴞交由猛禽會帶回照顧。

猛禽會救傷站主任王齡敏獸醫師指出，黃嘴角鴞目前狀況穩定，可能因為在陌生空間呈現警戒狀態，會張開翅膀嚇唬靠近的威脅，且疑剛到新環境暫不願自行進食，必須以餵食方式攝取營養。

王齡敏說，經初步檢查，未發現明顯傷口，擔心可能會有割傷隨時間逐漸顯露，將持續觀察，待確定沒有受傷且穩定後，會移到較大的練飛房評估飛行能力，確認狀況無虞再評估野放作業。

陳柏廷表示，非法設置鳥網不僅違反野生動物保育法相關規定，更可能造成鳥類誤捕、受傷甚至死亡，對生態系造成難以回復的衝擊，會持續結合鳥類保育團體定期拆除鳥網，並加強與警方等單位橫向聯繫，透過巡查、通報及監控機制，防止鳥網再度設置，以有效降低非法捕捉行為。（編輯：林恕暉）1150205