基隆山區透天厝噴紅焰 85歲失明婦嗆傷、女兒趕抵癱軟

基隆市安樂區崇德路巷弄內一棟透天民宅，今天（1/30）上午9時27分許發生火警，消防局派出19部各式車輛及32名人員前往搶救，一名85歲葉王姓失明老婦受到輕微嗆傷及手部燒燙傷，緊急送往基隆長庚醫院治療。

火勢從民宅2樓小客廳起火，濃煙迅速蔓延至3樓鐵皮加蓋。（圖／讀者提供）

據了解，火勢從民宅2樓小客廳起火，濃煙迅速蔓延至3樓鐵皮加蓋部分，現場不斷竄出大量濃煙。由於該區域位於山區，開發較早，民宅密集且巷道狹小，增加搶救難度。台電也隨即派員前往斷電，消防人員布設水線全力搶救，火勢在9時47分受到控制，9時58分完全撲滅，燃燒面積約40平方公尺。

起火點疑似在2樓小客廳，所幸火勢在半小時就撲滅。（圖／讀者提供）

永康里里長陳銘坤在事發後第一時間抵達現場，從樓梯間將受困的葉王姓老婦救出。經救護人員檢視，老婦人意識清楚，僅受到輕微嗆傷及手部輕微燒燙傷。而老婦女兒聞訊趕到現場時，情緒激動一度癱軟在地上，幾乎快要昏厥，需要旁人攙扶。

消防局說明，現場為3層RC建物，起火點疑似在2樓小客廳位置。所幸這起火災並未釀成重大傷亡，僅1人受傷送醫。至於確切起火原因與財產損失金額，仍有待消防局火災調查科進一步調查釐清。

