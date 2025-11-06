基隆嶼封島進入休養期！明年4月再迎遊客探索火山秘境
台灣東北方的海上火山島「基隆嶼」，自每年11月至翌年3月封島進入休養期，為島嶼生態與自然環境提供喘息空間。這座由火山岩構成的島嶼，擁有壯麗的地質景觀與豐富的生態資源，吸引無數遊客在開放季節（每年4月至10月）前來探索。
基隆嶼的主要地質特徵為石英角閃石，島上的灰色岩石在陽光下閃閃發亮，展現出晶瑩的礦物結晶之美。島嶼的植被多由海鳥「帶來」，牠們在礁石間棲息並排便，意外成為播種者，使島嶼覆滿綠意。此外，島嶼周邊的礁岩成為海鳥的樂園，白色的鳥糞覆蓋礁石，象徵著旺盛的生態活動。
基隆嶼的自然奇觀不僅限於地面，海底也蘊藏著壯觀的景象。朝向基隆港的一側，海底有一道名為「基隆海檻」的山脊，因海水流動造成的落差呈現出平靜與波濤洶湧的分界景觀。此外，島嶼的西側有「跳石海岸」，圓潤的礫石因長年海浪拍擊而形成，傳說昔日居民需跳石而行才能通行。
另一側面向太平洋的峭壁與海蝕洞，則因東北季風與強浪侵蝕形成，早年曾作為海盜與走私船的藏身處，如今成為熱門的自然景點。其中，東北面的「巨象長鼻岩」因形似巨象探海，成為遊客爭相打卡的地標。
基隆嶼山頂高182公尺，步道坡度陡峭，部分路段接近45度。登頂後，遊客可一覽太平洋與基隆港的壯麗景色，並瞻仰昔日為補足野柳燈塔射程而建的黑白相間燈塔。每逢春夏，島上的花卉盛開，海桐花、百合與金花石蒜相繼綻放，為島嶼增添色彩。
今年，基隆嶼新增了以漂流木打造的環保藝術裝置，將海洋廢棄物轉化為創作素材，傳遞海洋保育與永續理念。基隆市政府表示，基隆嶼被譽為穩固台灣航向的「木樁」，目前正進行休養，待明年春季重新開放後，歡迎遊客親身感受火山地質與生態奇觀。
