基隆嶼、潮境保育區11/1起暫封 自然復育

（中央社記者沈如峰基隆31日電）基隆市政府今天表示，隨秋冬來臨，基隆嶼及潮境保育區將從明天起進入休養期，明年4月1日起恢復對外開放，希望讓海洋資源能夠獲得喘息與修復。

基隆市政府產業發展處指出，基隆嶼在今年開放期間，吸引逾7萬4000人次遊客登島，顯示基隆嶼的自然魅力深受遊客喜愛。休養期間，除將進行步道與設施整修，也讓島上生態得以自然復育。

此外，潮境保育區在休養期間只開放持有海菜採集證的民眾及經核准的研究人員進入，一般民眾無法申請入區。

產業發展處表示，明天起大武崙沙灘也將進入冬季休養期。大武崙沙灘屬開放型海域，市府在水域遊憩旺季期間都會派救生員維護安全。隨著夏季結束，沙灘將於明天起轉為無人看管開放區，提醒民眾戲水時務必注意海象變化，遵守現場安全告示，避免從事高風險活動，並嚴禁兒童單獨下水；若民眾未遵守安全規範，或於公告禁止區域從事水域活動，依發展觀光條例可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表示，位在宜蘭外海的龜山島，因為東北季風風浪較大，依照往例將在12月1日起暫時封島，順便讓島上生態環境休息，預定明年3月1日起重新對外開放觀光。（編輯：張銘坤）1141031