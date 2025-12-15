社會中心／陳崇翰、馬聖傑、黃柏榕 基隆報導

基隆安樂區大武崙工業區，昨天（週日）驚傳槍響！天道盟同心會兩名男子，相約談判，沒想到談判破裂，一人遭槍殺身亡！死者家人向警方通報失蹤，最後在一輛保時捷後座，發現死者遺體，胸口中彈氣絕多時。目前警方逮到一名嫌犯，是否還有共犯，仍在追查，要釐清案情。

清晨四點多，救護車、警車抵達現場，因為接獲報案，一名男子陳屍在一旁這輛白色保時捷轎車內，救護人員將人抬出後，發現他胸口中彈，已經沒了生命跡象。鑑識人員一早，針對眼前這輛白色保時捷轎車，仔細採證，不放過任何一個蛛絲馬跡。

目擊民眾：「警察一大堆啊，有一台警察的車一台保時捷，都是用那個警戒線圍起來。」

目擊民眾：「我們來看到警察就是，已經圍起來了啊，那時候警察都蠻多，他們線都拉起來了。」

警方追查嫌犯，是33歲的盧姓男子，他與34歲鄭姓男子，都是天道盟同心會成員，兩人熟識，但日前曾曾爆發衝突，！14號下午，相約大武崙工業區談判，死者開著保持捷，兩人在車內談判破局，鄭姓男子遭對方近距離開槍，右胸口中彈身亡！兇嫌盧姓男子疑似與共犯，把死者抬回後座，又把車輛開到不遠處停放離開。死者家人，15號凌晨通報失蹤，警方根據車牌，找到兇嫌的下落，整起事件才曝光。

盧姓嫌犯8天前，才在基隆廟口酒醉持刀亂晃與警方對峙，是當地的頭痛人物！實際來到盧姓嫌犯的住處，鐵門欄杆，都是他毀壞的痕跡，附近鄰居對他很有印象。





嫌犯住處鄰居：「有喝酒那種壞習慣才會惹事，一發起脾氣來真的他媽媽也受不了他，看起來是乖乖的小孩，啊怎麼會發生這種事，我們也異想不到。」

德厚里里長 莊育超：「在敦親睦鄰的情況之下，盡量控制他安撫他，可是還是往往人算不如天算。」

這回犯下槍殺案，盧姓嫌犯稱有主動致電給警方，想自首拚減刑，但在這之前，警方早就在他家附近埋伏逮人，因此不構成自首，目前還在追捕共犯中。整起命案疑點重重，背後恐怕涉及龐大的金錢或毒品利益糾葛。

原文出處：基隆工業區驚傳槍響！ 天道盟成員胸口中彈「命喪轎車」

