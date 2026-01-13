基隆工程預算執行率不到4成！綠營批：施政「死當」

記者林俊華、龔芸可／基隆報導

基隆市長謝國樑去年曾公開承諾，將檢討「重大建設執行率低落問題」，不過從他承諾到現在已經將近150天，仍沒有交代結果。對此民進黨基隆市黨部今（13）日召開記者會，痛批基隆市府「只會假裝聽，卻沒有在做」，市政呈現「死當」狀態。

謝國樑曾公開承諾，將檢討「重大建設執行率低落問題」。

主持人：「頒贈儀式開始。」

感謝休假消防員關鍵CPR救回百歲老翁性命，基隆市長謝國樑出席頒贈典禮，不過同一時間基隆市民進黨部卻有話要說。

民進黨基隆黨部執行長余睿柏：「如果只有聽，卻沒有行政的執行力跟魄力，那其實一切都是枉然。」

記者會開酸謝國樑只會假裝聆聽，卻沒有真正解決問題，民進黨基隆黨部直指謝國樑去年8月才公開承諾，將針對重大公共建設執行率偏低進行全面檢討，但至今已經快150天，市府仍未提出任何完整具體的檢討報告，先前的承諾形同跳票。

基隆市113年度決算審核報告，重大工程預算總額有38億760萬元，但實際執行不到15億，執行率只有36.95%。

民進黨基隆黨部執行長余睿柏：「（市政）總實行率只有36.95%，連4成都不到，完全不及格。」

痛批市府施政死當，攤開基隆市113年度決算審核報告，民進黨指出在32項預算5000萬元以上的重大工程中，預算總額有38億760萬元，但實際執行不到15億，執行率只有36.95%，不到四成。

其中更有25項重大工程「執行率未達8成」，而包含促進觀光的水陸兩棲運具計畫，以及市民相當關心的水質改善工程，更是完全沒有執行。

有25項重大工程「執行率未達8成」。

民進黨基隆黨部執行長余睿柏：「請教謝國樑市長，這段時間你到底檢討了什麼？改善了什麼？這些計畫後續的進程又該怎麼來進行？市民朋友不希望我們的市長，只是胭脂抹粉的市長。」

基隆市長謝國樑：「選舉嘛，就如同我講的，難免雙方都有很多批評建議，積極地都在進行各項的業務，請市民朋友放心。」

針對質疑，謝國樑只強調新的一年將致力推廣遊艇碼頭招商案，對於綠營提出的檢討內容不多做回應。

