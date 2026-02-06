基隆市下半年引進鴻華先進MODEL T市區營運

▲基隆市將於2026年下半引進鴻華先進MODEL T投入市區營運。（圖╱鴻華先進提供）

基隆市政府今（6）日啟動市區電動公車碳化計劃，與鴻華先進在市府共同舉辦「電動公車汰換計畫簽約記者會」。基隆市將於今年下半年引進鴻華先進MODEL T投入市區營運，正式宣示基隆市公共運輸邁向綠色低碳轉型的重要里程碑，攜手打造綠色智慧交通生態系。

簽約儀式由基隆市謝國樑市長與鴻華先進董事長李秉彥共同簽署，依據合約內容，基隆市將導入30輛MODEL T投入市區營運，負責多條主要幹線與觀光路線，期待藉由MODEL T乘車體驗，優化市民的日常通勤，提升基隆市公共運輸服務品質。

談及雙方的合作，謝國樑表示，面對氣候變遷與城市永續發展的挑戰，此次電動公車汰換計畫的宣布，不僅是基隆市公共運輸系統的升級，更是改善市民生活品質的重要工程。電動公車具備低碳、低噪音與行駛平穩等優點，對於提升市區空氣品質、降低交通噪音及打造低碳宜居城市具有實質效益。

李秉彥表示，鴻華先進以實際行動支持基隆市，提供新世代、以軟體定義架構為核心的智能化電動公車，並以務實態度推動三大重點發展方向：第一、車輛安全與品質優先；第二、售後與維運到位；第三、持續優化車輛系統共同成長，並依期程交車，期待和市府共同打造永續、可靠的公共運輸系統。

鴻華先進MODEL T以軟體定義架構為核心，其動力性能、續航能耗、造型設計及安全配備皆優於市場，不僅能有效降低噪音與空氣污染，改善市區與港區周邊的行車環境，也能讓市民在更安靜、舒適的空間中移動，提升整體交通體驗。

