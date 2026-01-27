基隆市中正、正榮街口 2月底前啟用交通號誌

基隆市中正路與正榮街口為「卜」字型路口，基隆市長謝國樑27日表示，已指示基市交通處在2月底前完成路口交通號誌設置。（本報資料照片）

基隆市中正路與正榮街口為「卜」字型路口，由於交通流量大常發生事故，基隆市長謝國樑日前與議員、里長會勘要求改善，近日又發生行人擦撞事故，謝國樑27日強調，已指示2月底前完成設置路口交通號誌。

市府12日曾前往中正路、正榮街口會勘，當時謝國樑裁示要交通處研擬設置號誌，23日又發生行人和車輛擦撞事故，雖無重大傷亡但也凸顯該路口改善交通的迫切性。

謝國樑昨表示，市府對行人安全重視始終如一，去年市府在全市範圍內積極布建行人保護網，共計完成畫設275條行人穿越道標線。根據最新統計，基隆1月截至26日行人事故7件，相較去年同期35件比例大幅減少，顯示加強標線畫設及人行環境改善工程政策已展現卓越成效。

謝國樑指出，畫設標線已發揮成效，但中正路與正榮街口車流量大且具彎道的特殊地理環境，必須輔以「強制性號誌」改善，交通處已完成現場勘查與初步設計，包括退縮停止線與桿件定位，市府將排除一切萬難在2月底前讓號誌運作，提供附近居民最實質的安全保障。

交通處說，中正路、正榮街口將列最優先施工項目，後續將觀察號誌啟用後的交通流量與行人動線，確保改善措施一步到位。

市議員許睿慈表示，肯定市府將增設路口號誌，不過，她先前曾多次要求市府設號誌，市府則先採用「科技執法」等替代方案，事實證明無法根除危險，她會持續追蹤直至號誌設置完成。