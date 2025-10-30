基隆市公車人力吃緊 議員憂增加行車安全風險

基隆市公車司機人力吃緊。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公車是全國唯二由地方政府營運的，公車服務品質一直是許多民眾關心的焦點，近年市議員一再要求公車營運改革卻停滯不前，甚至連司機都留不住，產生有車沒人開的現象。市長謝國樑承諾，財政吃緊，會視運價調整結果，明年調整公車司機薪資，審慎評估優化路線。

陳冠羽及多位議員在施政報告檢討中，質疑公車司機人力嚴重短缺及優化路線停滯不前。陳冠羽指出，目前全市公車司機僅剩242人，要維持正常班次至少需要261人，已經少了近20人。今年將有4人退休，明年預計還有8人退休，但最近一次招考開出40個缺額，卻只報名8人，顯示市府的待遇與誘因已經完全失去吸引力。

陳冠羽表示，基隆市公車正陷入「人力吃緊、疲勞上路」的惡性循環。司機不足導致排班緊繃、休假困難，許多駕駛幾乎沒有完整休息時間，若市府再拖下去，不僅公車缺班、減班問題會惡化，連乘客安全都可能受到威脅。行車安全風險也因此增加，「這已不只是勞動條件問題，更是公共安全危機。」

對此，謝國樑表示，有關於公車營運的改革跟司機招聘的問題，今年編列預算討論過，明年薪水調整是能夠做的最低底線，至於優化路線，交通處將審慎評估。

據市府交通處表示，市府已召開運價審議委員會，明年會補貼公車處運價，同時年底前會研議優化路線及未來電動巴士營運方案等。公車處長鍾惠存表示，待年底運價審議確定後，再研議明年司機薪資調整方案。

