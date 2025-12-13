基隆市加強毒駕取締 謝國樑：公共安全不容退讓

基隆市長謝國樑12日對外說明市府強化查緝之精進作為，強調市府對毒駕與酒駕「零容忍」，公共安全沒有任何模糊空間。（圖／取自基隆市政府網站）

針對日前發生於南榮路的毒駕致死事故，基隆市長謝國樑12日與警察局長林信雄共同對外說明市府強化查緝之精進作為，強調市府對毒駕與酒駕「零容忍」，公共安全沒有任何模糊空間。

基市府表示，本案發生後，員警第一時間到場發現車內有毒品，立即逮捕並實施毒品唾液快篩，結果呈陽性反應。肇事者已依毒品危害防治條例及公共危險罪移送基隆地檢署，法院並於12月10日23時裁定羈押。

謝國樑指出，他在事發隔日上午親赴醫院探視罹難者並慰問其家屬，了解需求並提供必要協助。他強調對這起事故感到無比痛心，已要求警察局全面強化毒駕及酒駕查緝量能，對於毒駕及酒駕絕對零容忍，攸關市民的公共安全絕對不容任何模糊空間。

廣告 廣告

警察局長林信雄指出，警方以「查緝製造、販賣、施用及持有各類毒品」為核心工作，持續精進緝毒量能。今年4月14日起全面啟動「閃耀基榮」專案路檢勤務，在本市35處重要路口與縣市交界點執行夜間與深夜攔檢，每日擇定8處巡迴執行，攔查可疑人車、預防不法行為。截至11月30日止，已查獲各類刑案共54件，具體展現執法成效。

林信雄表示，警察局將持續落實緝毒工作，透過向上溯源打擊供毒網絡、加強取締吸毒後駕車行為，掃除道路上的潛在危險來源，守護市民行車安全。

林信雄呼籲民眾，若身邊發現可疑或可能涉及不法的情況，務必即時通報警方。並強調，治安與交通安全需要全民共同參與，唯有警民合作，才能打造更安全、更安心的生活環境。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

晾衣竟釀命案！男跌倒被晾衣架纏住窒息身亡 醫：比隕石擊中還少見

每個月飛日本想定居！網紅曝「4大不適應」：更想待在台灣

天空塔怕再背鍋！打燈喊話「煙火不是我放的」 笑翻全網