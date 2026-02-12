基隆市區上下班塞爆 台62甲新設匝道有譜
基隆市信義區每到上下班尖峰時間，常在台62甲線孝東路匝道前後形成交通瓶頸。有鑒於此，基隆市政府自去年針對台62甲線東岸聯外道路展開新增匝道的可行性研究案，近日舉行方案協商會議，會中提出2種方案，預估全案將朝新增匝道方向規畫，後續仍有待舉辦公開說明會，並將可行性研究報告依程序提送公路局審核。
信義區五期重劃區、深澳坑路、新豐街附近有不少大型社區，許多往返台北市、新北市通勤工作的居民，必須仰賴台62甲線基隆港東岸聯外道路的孝東路匝道連接中山高或北二高，但因上下班尖峰時間車流量太大，車輛常常大排長龍。
報告中指出，孝東路匝道一帶形成交通瓶頸的主因，包括深澳坑、深溪路乃至於新豐街一帶的車流，會在上班尖峰時間透過現行的孝東路匝道連接台62甲線，下班尖峰時間則是反向，造成孝東路、深溪路口形成瓶頸點，甚至回堵到孝東路匝道口。
報告中也提出2種交通改善方案，其一是在深澳坑一帶增設深澳坑路匝道，紓解深澳坑地區的車流。其二則是在現有的孝東路匝道，增設聯絡道延伸至深澳坑地區。
國民黨籍議員何淑萍、韓世昱都密切關心這個長年困擾在地居民的交通改善方案。何淑萍表示，改善不能只在圖紙上，也不能把問題轉嫁到社區裡。她要求市府公開交通分流模擬數據，清楚說明匝道完成後的實際改善幅度。她指出，市府也應在匝道與動線規畫中，明確納入「公車優先」或動線優化，讓公共運輸成為解決壅塞的主力。
據了解，市府可行性研究提出的兩項改善方案中，地方居民比較偏向新設深澳坑路匝道，後續市府也將舉辦公開說明會，與地方居民深入溝通、說明，經統整後，提報交通部公路局審核。
初步預估，新設深澳坑路匝道的方案，總經費可望上看新台幣9億元，屆時勢必要爭取交通部補助，前提是這項可行性研究能夠順利獲中央核定。
