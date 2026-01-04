基隆市區驚傳墜樓！70歲老翁10樓掉落1樓、無生命跡象 送醫搶救不治

記者林盈君／基隆報導

4日下午1時許，基隆市成功一路附近某大樓，驚傳一起墜樓事件，一名年約70歲的老翁，被發現疑從10樓高處掉落1樓，倒臥地面無生命跡象，基隆市消防局獲報，隨即派遣人車救援，並將老翁緊急送往長庚醫院搶救，仍因傷重宣告不治，詳細事發經過，還需警方進一步釐清。

基隆市成功一路附近某大樓，驚傳70歲老翁墜樓事件。（示意圖／資料照）

初步了解，今天下午，基隆市消防局接獲民眾報案，一名年約70歲的老翁疑似墜樓，救護人員趕地時，老翁已失去呼吸心跳，緊急替他戴上固定頸圈，送往基隆長庚醫院搶救，仍傷重不治。警方初步調查，老翁疑似是該大樓10樓住戶，目前正在釐清是否為失足掉落，正積極調閱監視器，以釐清事發經過。

