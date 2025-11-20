基隆市博愛地下停車場24日整修 農曆年前完工

(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕為改善基隆博愛地下停車場設備，將從11月24日起至明年1月23日分區封閉施工，採兩階段性調整停車場出入口動線，施工期間減少120席的停車位，建議民眾多利用大眾運輸系統，交通處每週五至週日也規劃免費接駁車，繞行東岸、信二、西三和、六合停車場，減少交通衝擊。

基隆市博愛地下停車場樓上方就是仁愛市場，有生鮮和美食區，且和廟口相距不遠，都是許多觀光客美食口袋名單，博愛地下停車場和東岸地下停車場經常大排長龍。目前東岸地下車場已經整修完成，博愛地下停車場將從24日起分區整改，在農曆年前完工。

交通處指出，將採兩階段性調整停車場出入口動線，第一階段出入口管制時間11月24日至12月23日上午8時至20時，封閉愛一路出口，車輛都從愛三路入口進出；第二階段從12月24日至明年1月23日上午8時至20時，封閉愛三路入口，車輛改由愛一路出口進出。

交通處指出，博愛地下停車場車位總計253格，地下停車區域於施工期間將減少約120格停車空間，考量該停車場停車空間有限，建請民眾多加利用火車、公車、客運等大眾運輸工具，或改停信二立體停車場、東岸地下停車場及周邊民營停車場等。

施工期間，交通處每週五至週日規劃市區免費接駁車，路線會行經東岸(車位數604格)、信二(車位數512格)、西三(車位數484格)、六合(車位數492席)等停車場，從上午11點至晚間10點，每20分鐘1班，設有16處停靠站，方便民眾接駁轉乘，全程免費搭乘。

