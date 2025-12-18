基隆市各家長團體代表聯合聲明稿 力挺教育中立 家長團體呼籲政治勿進校園、勿為難第一線教師

基隆市議會議長童子瑋擬致贈聖誕節繪本給國小學生。（圖片來源／基隆市政府）

針對近日基隆市議會議長童子瑋擬致贈聖誕節繪本給國小學生，並遭教育處婉謝一事，基隆市家長會長協會榮譽理事長倪瑞祥、前基隆市家長總會總會長李正文、副總會長王光裕以及基隆市學校學生家長會聯合會榮譽總會長胡家豪今（18）日共同發表聯合聲明表示，家長最關心的並非事件本身的是非攻防，而是校園是否能維持單純、穩定且不受政治干擾的學習環境。對於教育處基於法規與保護師生立場所做出的審慎處理，家長團體表達理解與支持，並呼籲各界尊重校園既有的教育分際。

倪瑞祥表示，家長對公共議題與政治立場本就可能各有不同，但教育應回歸教育本質。教育處依法行政、第一線教師依法行事，本就是維持教育中立與行政中立的必要作為。他呼籲，議長身為民意代表，應體諒學校與老師的處境，不應讓第一線教師陷入為難或承擔不必要的壓力。

倪瑞祥也補充，家長團體並不反對在節慶期間關心孩子、送上祝福，聖誕節送禮物本身是一件溫暖、善意的事情，家長也理解許多民意代表出於關懷學童的初心。然而，當節慶心意與特定政治人物形象或政治訊息產生連結時，容易讓原本單純的祝福產生爭議，進而造成學校與教師的困擾。倪瑞祥強調，家長最期待的是讓孩子在校園中感受到節日的快樂，而不是讓節慶活動成為爭論焦點，這也是多數家長支持教育處審慎處理的原因。

李正文指出，針對部分民意代表質疑教育處「雙重標準」，以市府曾在繪本上張貼印有市長謝國樑姓名的小貼紙作為對比，他必須嚴正說明，兩者性質完全不同。教育處所使用的貼紙僅為附加於書本角落的小型標示，與一般政策宣導品無異；反觀此次爭議中的繪本，則是另行開版、大幅將個人形象置於封面，書中更有多頁篇幅介紹個人施政願景與簡介，已明顯超越單純節慶祝福的範疇。他強調，公益與政治宣傳之間有明確界線，令人遺憾的是，議長明知界線所在，卻仍執意跨越，引發爭議。

王光裕補充指出，《教育基本法》已明確規範，學校不得為特定政治團體或個人服務。教育處此次婉拒相關贈書行為，正是基於保護學生、學校行政人員與教師，避免校園被捲入政治活動，做法合情、合理、合法，也值得社會給予肯定與支持。

多位家長團體代表共同呼籲，校園應該是孩子安心學習、單純成長的場域，而不是承載各種爭議的地方。教育處在此事件中選擇審慎以對，是希望避免讓學校、第一線教師及孩子們承受不必要的壓力與討論。家長們期待各界多一分體諒與理解，讓教育回歸本質，讓老師專心教學、孩子專心學習，這才是所有家長最在乎、也最希望守住的核心價值。

