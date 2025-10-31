基隆市商業總會舉辦第79屆商人節慶祝活動暨表揚大會 計127名優良商人等獲獎

基隆市商業總會理事長鄭錦洲主持第26屆第3次會員代表大會暨第79屆商人節慶祝活動暨表揚大會。（記者趙智偉攝）

▲基隆市商業總會理事長鄭錦洲主持第26屆第3次會員代表大會暨第79屆商人節慶祝活動暨表揚大會。（記者趙智偉攝）

基隆市商業總會於10月31日舉辦第26屆第3次會員代表大會暨第79屆商人節慶祝活動暨表揚大會，由理事長鄭錦洲主持，府會首長及各級民代、百工百業領袖、代表都出席盛會，肯定商界在競爭的年代熠熠生輝，為國家經濟付出的貢獻。

慶祝活動中，基隆市旅館商業同業公會理事長江榮慶、烹飪商業同業公會理事長練樹林分別代表全體會員致贈感謝牌給市長謝國樑，以感謝基隆市政府大力支持臺灣體總連續兩年在基隆舉辦全國萬人健走等大型活動，讓活動期間全市的旅宿、餐廳幾乎全被包下、大客滿，帶動逾千萬元商機，讓基隆各餐飲、旅宿業者發大財。

另在會員代表大會上，基隆市商業總會理事長鄭錦洲 也頒贈聘書敦聘華聯食品工業股份有限公司董事長林榮吉為名譽理事長，以表達基隆商界對林榮吉的感佩之意。

基隆市商業會理事長鄭錦洲致詞表示，他一直緬懷前人犧牲奉獻所做的努力，為基隆商界奠下根基；同時，他也感謝全體理監事及會員代表的鼎力襄助，讓基隆市商業會會務盛隆，服務商界百工百業。

鄭錦洲提到，他因身兼台灣體育總會理事長、中華民國縣市體育會聯合總會會長及基隆市體育會理事長三職，所以在市政府全力支持下，積極爭取到多項全國性體育活動在基隆市舉辦，包括多場的全國萬人健走、新住民美食展及健走、全國舞藝及槌球、保齡球等，各地參與的選手、民眾數以萬計的湧入基隆，為基隆各旅宿、餐飲及伴手禮等商家帶來極大的商機，更重要的是也將基隆這座有愛的城市推展出去。

鄭錦洲最後強調，希望藉由每年「商人節」慶祝活動暨表揚大會的舉辦，凝聚基隆市商業界的士氣，讓商界這群兢兢業業、埋首耕耘的台灣之光能被看見，並在充滿競爭與多變的大環境中樹立標竿，提升城市競爭力，開創全球新視野。

114年獲得頒獎表揚的優良商人、從業人員、公司行號，以及績優商業同業公會、績優報關如下：

優良商號：勝捷土木包工業、太陽堂中藥行、軒藝企業社、柑嬤店食品行、永欣五金行、巨家不動產仲介有限公司、達慶汽車保養所、模髮屋創藝名店、天順百貨行、金華大旅社、忠愛室內裝修設計有限公司、文裕藥局、東昇電業行、北都大飯店股份有限公司、東福建材行 、佳億銀樓、一正食品實業（股）公司。

優良商人：達發輪胎行謝凱倫、振欣車業黃允平、恭正水果行陳恭正、通聯汽車商行劉坤侑、齊天高空工程行張柏源、群泰土木包工業張慶郎、永泰麵店游智超、仁安堂中藥行許秀瑛、明台報關有限公司余昭鴻、靖騰通運有限公司林裕騰、永隆煤氣行張桂英、北宏行李宇集、鎧瑋行楊鎧瑋、奇美食品行鍾寶華、軒藝企業社陳文正、永欣五金行郭美淑、巨家不動產仲介有限公司黃建盛、新利汽車保養所余銘利、築生室內裝修設計有限公司劉家華、源輝商行王明子、許萬昌百貨商行許曉惠、導雨旅館有限公司黃韋智、台新當舖張芳嘉、隆泰藥局繆昔妃、明勝貨櫃通運股份有限公司葉月珠、諟升企業有限公司黃尉庭、台昇電業有限公司龔昱愷、中美銀樓有限公司陳宋鳳娟。

資深優良從業人員：明利汽車工程行吳順利、駿衛保全股份有限公司蕭孝忠、三光成記有限公司黃智鴻、恭正水果行吳志宏、百福汽車商行龔諒途、永泰麵店游智源、中信中藥行黃正中、有達報關有限公司潘秋蘭、瑞章報關行施秋明、新瑞昌報關股份有限公司吳美珠、建新國際股份有限公司基隆分公司沈君瑜、羲澍實業股份有限公司林世武、善吉行蘇士豪、永孚煤氣有限公司張偉祥、大新餅店陳朝宗、軒藝企業社陳嘉偉、聚隆船舶五金有限公司吳清淵、星呈汽車工程行黃星瑋、東勝不動產仲介經紀有限公司簡承彬、利通理貨行葉來嘉、滿鼎有限公司賴博承、新貴姿美容院林先霞、許萬昌百貨商行林薇玲、柯達大飯店股份有限公司宋昀諭、福元化學製藥股份有限公司邱禮儀、玉福珠寶銀樓黃皖玲、譽輝電料行陳美陵。

推行商場禮貌運動績優人員：駿衛保全股份有限公司莊永輝、新東盛國藥房劉玉琴、新瑞昌報關股份有限公司許佳筠、有達報關有限公司練淑貞、瑞章報關行潘莉玉、寶頤文具有限公司賴永勝、聞香亭食品行林秀芬、興興鋁門窗行陳文智、聯網房屋仲介有限公司潘雅文、巨家不動產仲介有限公司蔡欣怡、滿鼎有限公司王慧瑾、桂冠開發百貨有限公司張莉、華帥旅館管理顧問有限公司王珮菁、宏仁藥局張天豪、北都大飯店股份有限公司徐紫華、龍安水電行蔡怡婷、協和銀樓黃潔祥。

績優商業同業公會：銀行商業同業公會、五金商業同業公會、印刷商業同業公會、製麵商業同業公會、船舶貨物裝卸承攬商業同業公會、冰果飲品商業同業公會、輪船理貨商業同業公會。

績優報關：富永國際物流有限公司、貿一報關有限公司、瑞章報關行、福將報關有限公司、天元報關有限公司、安茂報關行、陽明報關有限公司、通碼報關有限公司、隆順報關運輸股份有限公司、商有報關有限公司。

114年度基隆市各商業同業公會新任或連任理事長：西藥商業同業公會理事長張宏仁、金銀珠寶商業同業公會理事長陳周榮、廢棄物清除處理商業同業公會理事長李吉川、租賃住宅服務商業同業公會理事長王怡婷、電腦商業同業公會理事長牟敦昀、青果商業同業公會理事長陳子翰、印刷商業同業公會理事長王清山、魚類商業同業公會理事長謝秀鳳、旅行商業同業公會理事長王壽山、機車商業同業公會理事長王志偉、汽車輪胎商業同業公會理事長賴承鉌、公共汽車客運商業同業公會理事長曾令偉、銀行商業同業公會理事長李美鳳、機器商業同業公會理事長李銘聰、五金商業同業公會理事長陳祥鶴、旅館商業同業公會理事長江榮慶、計程車客運商業同業公會理事長高櫻雪、日用器皿商業同業公會理事長王欣寬、船舶日用品商業同業公會理事長廖維民。