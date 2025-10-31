基隆市商業總會舉辦第79屆商人節慶祝活動暨表揚大會 計127名優良商人等獲獎
▲基隆市商業總會理事長鄭錦洲主持第26屆第3次會員代表大會暨第79屆商人節慶祝活動暨表揚大會。（記者趙智偉攝）
基隆市商業總會於10月31日舉辦第26屆第3次會員代表大會暨第79屆商人節慶祝活動暨表揚大會，由理事長鄭錦洲主持，府會首長及各級民代、百工百業領袖、代表都出席盛會，肯定商界在競爭的年代熠熠生輝，為國家經濟付出的貢獻。
慶祝活動中，基隆市旅館商業同業公會理事長江榮慶、烹飪商業同業公會理事長練樹林分別代表全體會員致贈感謝牌給市長謝國樑，以感謝基隆市政府大力支持臺灣體總連續兩年在基隆舉辦全國萬人健走等大型活動，讓活動期間全市的旅宿、餐廳幾乎全被包下、大客滿，帶動逾千萬元商機，讓基隆各餐飲、旅宿業者發大財。
另在會員代表大會上，基隆市商業總會理事長鄭錦洲 也頒贈聘書敦聘華聯食品工業股份有限公司董事長林榮吉為名譽理事長，以表達基隆商界對林榮吉的感佩之意。
基隆市商業會理事長鄭錦洲致詞表示，他一直緬懷前人犧牲奉獻所做的努力，為基隆商界奠下根基；同時，他也感謝全體理監事及會員代表的鼎力襄助，讓基隆市商業會會務盛隆，服務商界百工百業。
鄭錦洲提到，他因身兼台灣體育總會理事長、中華民國縣市體育會聯合總會會長及基隆市體育會理事長三職，所以在市政府全力支持下，積極爭取到多項全國性體育活動在基隆市舉辦，包括多場的全國萬人健走、新住民美食展及健走、全國舞藝及槌球、保齡球等，各地參與的選手、民眾數以萬計的湧入基隆，為基隆各旅宿、餐飲及伴手禮等商家帶來極大的商機，更重要的是也將基隆這座有愛的城市推展出去。
鄭錦洲最後強調，希望藉由每年「商人節」慶祝活動暨表揚大會的舉辦，凝聚基隆市商業界的士氣，讓商界這群兢兢業業、埋首耕耘的台灣之光能被看見，並在充滿競爭與多變的大環境中樹立標竿，提升城市競爭力，開創全球新視野。
114年獲得頒獎表揚的優良商人、從業人員、公司行號，以及績優商業同業公會、績優報關如下：
優良商號：勝捷土木包工業、太陽堂中藥行、軒藝企業社、柑嬤店食品行、永欣五金行、巨家不動產仲介有限公司、達慶汽車保養所、模髮屋創藝名店、天順百貨行、金華大旅社、忠愛室內裝修設計有限公司、文裕藥局、東昇電業行、北都大飯店股份有限公司、東福建材行 、佳億銀樓、一正食品實業（股）公司。
優良商人：達發輪胎行謝凱倫、振欣車業黃允平、恭正水果行陳恭正、通聯汽車商行劉坤侑、齊天高空工程行張柏源、群泰土木包工業張慶郎、永泰麵店游智超、仁安堂中藥行許秀瑛、明台報關有限公司余昭鴻、靖騰通運有限公司林裕騰、永隆煤氣行張桂英、北宏行李宇集、鎧瑋行楊鎧瑋、奇美食品行鍾寶華、軒藝企業社陳文正、永欣五金行郭美淑、巨家不動產仲介有限公司黃建盛、新利汽車保養所余銘利、築生室內裝修設計有限公司劉家華、源輝商行王明子、許萬昌百貨商行許曉惠、導雨旅館有限公司黃韋智、台新當舖張芳嘉、隆泰藥局繆昔妃、明勝貨櫃通運股份有限公司葉月珠、諟升企業有限公司黃尉庭、台昇電業有限公司龔昱愷、中美銀樓有限公司陳宋鳳娟。
資深優良從業人員：明利汽車工程行吳順利、駿衛保全股份有限公司蕭孝忠、三光成記有限公司黃智鴻、恭正水果行吳志宏、百福汽車商行龔諒途、永泰麵店游智源、中信中藥行黃正中、有達報關有限公司潘秋蘭、瑞章報關行施秋明、新瑞昌報關股份有限公司吳美珠、建新國際股份有限公司基隆分公司沈君瑜、羲澍實業股份有限公司林世武、善吉行蘇士豪、永孚煤氣有限公司張偉祥、大新餅店陳朝宗、軒藝企業社陳嘉偉、聚隆船舶五金有限公司吳清淵、星呈汽車工程行黃星瑋、東勝不動產仲介經紀有限公司簡承彬、利通理貨行葉來嘉、滿鼎有限公司賴博承、新貴姿美容院林先霞、許萬昌百貨商行林薇玲、柯達大飯店股份有限公司宋昀諭、福元化學製藥股份有限公司邱禮儀、玉福珠寶銀樓黃皖玲、譽輝電料行陳美陵。
推行商場禮貌運動績優人員：駿衛保全股份有限公司莊永輝、新東盛國藥房劉玉琴、新瑞昌報關股份有限公司許佳筠、有達報關有限公司練淑貞、瑞章報關行潘莉玉、寶頤文具有限公司賴永勝、聞香亭食品行林秀芬、興興鋁門窗行陳文智、聯網房屋仲介有限公司潘雅文、巨家不動產仲介有限公司蔡欣怡、滿鼎有限公司王慧瑾、桂冠開發百貨有限公司張莉、華帥旅館管理顧問有限公司王珮菁、宏仁藥局張天豪、北都大飯店股份有限公司徐紫華、龍安水電行蔡怡婷、協和銀樓黃潔祥。
績優商業同業公會：銀行商業同業公會、五金商業同業公會、印刷商業同業公會、製麵商業同業公會、船舶貨物裝卸承攬商業同業公會、冰果飲品商業同業公會、輪船理貨商業同業公會。
績優報關：富永國際物流有限公司、貿一報關有限公司、瑞章報關行、福將報關有限公司、天元報關有限公司、安茂報關行、陽明報關有限公司、通碼報關有限公司、隆順報關運輸股份有限公司、商有報關有限公司。
114年度基隆市各商業同業公會新任或連任理事長：西藥商業同業公會理事長張宏仁、金銀珠寶商業同業公會理事長陳周榮、廢棄物清除處理商業同業公會理事長李吉川、租賃住宅服務商業同業公會理事長王怡婷、電腦商業同業公會理事長牟敦昀、青果商業同業公會理事長陳子翰、印刷商業同業公會理事長王清山、魚類商業同業公會理事長謝秀鳳、旅行商業同業公會理事長王壽山、機車商業同業公會理事長王志偉、汽車輪胎商業同業公會理事長賴承鉌、公共汽車客運商業同業公會理事長曾令偉、銀行商業同業公會理事長李美鳳、機器商業同業公會理事長李銘聰、五金商業同業公會理事長陳祥鶴、旅館商業同業公會理事長江榮慶、計程車客運商業同業公會理事長高櫻雪、日用器皿商業同業公會理事長王欣寬、船舶日用品商業同業公會理事長廖維民。
其他人也在看
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 6 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 7 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
台積電突爆1.4萬張賣單...跌5元收1500元！誰做的？ 股市名師解析
台積電（2330）今（31）日最後一單遇逾1.4萬張賣壓，終場以1500元作收，下跌5元，跌幅0.33%，台股也隨之走弱，由紅翻黑，最終收在28,233點，下跌54點。 啟發投顧分析師李永年分析，台積電今日的爆量下跌，可能是基於近期股價漲幅較大，法人投資者選擇在此階段進行獲利了結。 儘管如此，李永年強調，台積電的長期基本面依舊強勁，尤其在AI需求持續升溫的背景下，未來業務增長潛力可期。因此，儘管短期內出現拉回，從中長期看，台積電仍具備向上的動能。 李永年補充道，台股整體市場也面臨類似情況，近來漲幅已較大，出現整理回檔的風險，但回調並不意味著市場基本面出現問題，反而是市場健康調整的跡象，還是提醒投資人應保持警覺，審慎應對短期波動。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 1 天前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李㼈愛子高帥模樣曝光！李奕龍進軍演藝圈「博心機」
視網膜再度領軍，在小公視《成仁高中偵探社》第2季化身偵探社「見學長」帶領14位高中生進行一場鬥智、鬥勇、鬥心機的推理生存戰，破解經典10案。本次參賽高中生包括以《聽海湧》奪下第60屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男配角獎」的朱宥丞、李㼈兒子李奕龍以及《原子少年2》冠軍隊 F.F.O 隊長胡勝銘等。中時新聞網 ・ 2 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前