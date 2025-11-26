基隆市客家文化巡禮觀摩竹縣豐碩成果 楊文科盼打造北臺灣客家文化新典範

▲基隆市政府客家事務委員會主委楊玉蘭今日率領40多位客家社團成員前往新竹縣政府進行「114年客家文化系列—新竹縣參訪交流活動」，並由新竹縣長楊文科親自接待。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】基隆市政府客家事務委員會主委楊玉蘭今（26）日率領40多位客家社團成員前往新竹縣政府進行「114年客家文化系列—新竹縣參訪交流活動」，並由新竹縣長楊文科親自接待。雙方就客家文化推動、語言傳承及地方特色發展交換意見，並藉由「客家文化巡禮」觀摩新竹縣的客家文化成果，深化兩縣市合作關係。

縣長楊文科表示，新竹縣為全國客家人口比例最高的縣市，約有40萬客家鄉親，占全縣人口67.8%，是海陸腔客語的重要核心區。縣府自112年推動「新竹縣客家發展計畫」，以「族群主流化」、「客語活力營造」、「社區經濟發展」及「藝文能量提升」四大面向落實語言與文化傳承。感謝中央客委會對於縣府推動客家政策的肯定，縣府已經連兩年獲得全國地方客家發展計畫評比唯一「特優」的佳績及榮獲400萬元獎金。

廣告 廣告

楊文科進一步指出，新竹縣與基隆市雖客家人口比例不同，但都在都市化背景下致力推動客家文化，面臨相似挑戰。基隆市在港都文化與多元族群交融下展現客家特色，新竹縣則有深厚的原鄉客庄文化。兩地透過跨縣市互動，可形成互補，共同打造北臺灣客家文化新典範。

楊文科也特別肯定基隆市在客語推廣、社區營造與文化活動上的努力與成果，並期盼透過實地觀摩與交流，雙方能在語言推廣、文化活動與青年培育等領域持續合作，讓基隆市了解新竹縣的推動經驗，也讓新竹縣政府從基隆市多元城市治理與文化創新中獲得新思維，為未來雙向合作奠定基礎，共同推動北臺灣客家文化扎根與延伸，讓客家精神持續發光發熱。