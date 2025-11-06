基隆市工業會歡慶50週年 邱佩琳感謝工業界攜手打造城市新動能

基隆市工業會11月5日舉行成立50週年慶祝典禮。(圖片來源/基隆市政府)

基隆市工業會11月5日舉行成立50週年慶祝典禮，副市長邱佩琳率產業發展處蔡馥嚀處長、社會處楊玉欣處長及多位市府同仁到場祝賀，感謝工業會長年致力協調工業關係、促進經濟發展，為基隆產業注入穩健動能。

邱佩琳致詞時表示，感謝工業會全體會員長期對基隆與全國經濟的努力與貢獻。基隆雖然城市規模不大，但憑藉著港都的地理優勢與產業特色，讓世界看見基隆的潛力與實力。她也肯定工業會多年來積極推動員工教育訓練、管理制度與會計課程，協助本市工廠與企業建立完善制度，對地方產業升級助益良多。她強調，市府非常重視工業會的專業與角色，未來在推動產業發展的過程中，將以實際行動提供協助，與工業界攜手推動基隆產業持續成長。

基隆市工業會理事長林青表示，工業會走過半世紀，歷經產業變遷與全球局勢挑戰，感謝歷任理事長及會員的共同努力，使工業會持續茁壯。即使在製造業轉型與市場挑戰中，基隆廠商始終堅守崗位、持續創新，展現在地產業的韌性與精神。面對全球碳中和、數位化、AI智慧製造與ESG永續發展趨勢，工業會也將持續前行，提供專業服務，與會員共同迎接新時代。

邱佩琳最後強調，工業會不僅是企業交流的平台，更是基隆產業發展的重要夥伴。市府將與工業會攜手推動創新與永續，讓基隆的製造實力與港都精神在未來持續閃耀。

