基隆市府副發言人太多招質疑 呂謦煒：依輕重緩急決定誰發言

基隆市政府民政處長兼市府發言人呂謦煒表示，市府會依事件輕重緩急，決定由局處回應或是由發言體系出面說明。（張志康攝）

基隆市議會6日上午進行民政處業務報告，但議員質疑民政處長同時身兼市府發言人外，另聘任多達6名副發言人，質疑市府副發言人們坐領高薪、洗個名稱就打算參選。對此，民政處長兼基市府發言人呂謦煒表示，市府發言體系會依輕重緩急去做區分，決定由何方發言。

民進黨籍議員鄭文婷質疑呂謦煒除擔任民政處長外，同時還兼任市府發言人，但民政工作不夠熟悉，還分身發言罵人。民進黨籍議員張顥瀚則指出，基市府副發言人眾多，從余治明、林廷翰、張家馨、曾冠誠，再加上日前新就任的吳禹辰及5日宣布參選辭職的林祐德，全盛時期市府發言人多達7人。

張顥瀚認為，呂已經兼任民政處長，卻鮮少看到「副發言人們」出面為市府政策發言或辯駁，究竟他們做了什麼事情？他質疑這些人坐領高薪、藉由這個職位洗個名稱，就跑到地方上宣布參選。

呂謦煒表示，基隆市政府發言體系並不僅止於正副發言人，包括各局處副職都是各局處發言人，市府會依照事件的輕重緩急，來決定是由各局處自行回應，抑或是由發言人或副發言人出面說明。呂謦煒強調，發言人數量多寡不是最重要的考量，重點在於是否能發揮發言功能，以及輿情的收集及反映。

至於副發言人是否藉此「過水」參選，呂謦煒說，他認為應沒有到這樣的程度，但各自是否有參選規畫，他並不清楚，端看各人自己的生涯規畫。

另外，議員也詢問現任民政處副處長將屆齡退休，呂謦煒是否會依法兼任基隆市選委會總幹事一職，呂謦煒表示，屆時再依法做決定，但他個人並沒有接任的意願。

