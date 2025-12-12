即時中心／温芸萱報導

基隆獅球嶺砲台步道啟用前夕爆發府會衝突。議長童子瑋提前在臉書分享新步道，被市府副發言人鍾明指稱「搶先收成」，民進黨團今（12）日批市府以官方身分對議長做不實指控，破壞府會關係與議會制度尊嚴，要求立即撤換涉事副發言人並公開道歉。

基隆市獅球嶺砲台周邊步道在昨日正式啟用，不過啟用前夕卻先掀起一場府會之間的風波。市議會議長童子瑋日前在臉書開箱步道，被市府副發言人鍾明指稱是「搶先3天收割喜悅」。對此，民進黨團今日嚴正反擊，指控該副發言人的不當言論已嚴重破壞府會關係，傷害議會的制度尊嚴，為確保議會的尊嚴、也為避免未來任何局處以同樣方式對議員展開政治操作，市府應立即將其撤職！

廣告 廣告

快新聞／基隆市府副發言人開槓童子瑋！民進黨轟：撤職、道歉

童子瑋日前在臉書開箱步道，被市府副發言人鍾明指稱是「搶先3天收割喜悅」。（圖／翻攝自童子瑋臉書）

民進黨團總召陳軍佐表示，市府發言體系在新任副發言人上任第一天，就對議會議長進行人格攻擊，甚至散播與事實不符的指控，使原本應該互相制衡、合作的府會關係遭到嚴重傷害。他強調，這已不只是個別言論問題，而是行政部門動用公務資源進行政治操作，情況「不能被輕輕帶過」。

民進黨團指出，副發言人身分具官方代表性，其發言引發的影響遠超過個人意見，已觸及議會整體權威與制度尊嚴。他們要求市府除應立即撤換涉事副發言人外，也必須提出內控檢討機制，防杜類似事件再度發生，避免行政權再次以公器介入政治攻防。

此外，民進黨團認為市府發言人至今仍未向議會公開道歉，顯示市府未正視此事嚴重性。他們要求市府正式收回不實指控，並向議會、向市民說明。

民進黨團也呼籲國民黨市議會黨團不應因政黨立場噤聲，而應共同捍衛議會制度。他們強調，此案並非藍綠攻防，而是「行政權是否越界」的問題，若不及時矯正，恐成為未來行政部門介入議政的惡例。

原文出處：快新聞／基隆市府副發言人稱童子瑋「搶先收割」！民進黨轟：撤職、道歉

更多民視新聞報導

陳玉珍稱「國會助理是我的家人」當面遭狂嗆：不要講X話！

台南最新民調曝光！陳亭妃居冠 林俊憲指「1關鍵問題」

助理怒離席！陳玉珍縮了「與工會達共識」 發起人重申：撤回提案

