基隆市府團隊赴新北請益 吸取都更成功經驗

記者林普天／新北報導

為吸取新北都更成功經驗，基隆市長謝國樑今（17）日率領基隆市府團隊參訪新北市政府，由新北市長侯友宜親自接待，大方分享推動都更三箭政策、大面積公辦都更、微笑三曲線規劃整體開發、城市發展的更新轉型等成功經驗，希望能透過彼此政策機制、經驗交流，加深城市間的合作與友好情誼。

侯友宜表示，在新北市府同仁的努力下，「都更三箭」達成豐碩的成果，108年至今，新北市多元都更申請量已超過2,100件，核准1,481件，是之前累積量的7.9倍，藉由以捷運帶動城市發展、主幹道沿線都更、危老建築優先協助3大策略，加速老舊及危險建築物參與多元都更，並且隨時滾動檢討各項行政規則及流程，精進審議效率，提供民間辦理都市更新需要的各種協助。在110年成立「新北市住宅及都市更新中心」，更為新北公辦都更注入新量能，成功推動如「永和大陳地區」等大面積公辦都更案。

謝國樑說，此次交流對於腹地有限、亟需轉型的基隆而言，是極具參考價值的經驗。市府目前正積極推動市中心都市更新，作為舊市區再生的指標性計畫，並配合基隆捷運建設，沿河谷廊帶進行都市計畫檢討與轉型。未來將導入TOD（大眾運輸導向型發展）模式，結合交通建設與土地開發，改善市容、提升居住品質，並引入新的產業與就業機會。

基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜互贈紀念品。(記者林普天攝)