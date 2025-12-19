基隆市府婉謝聖誕童書 童子瑋自行發送：不讓基層承受壓力 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／基隆報導

基隆市政府近日退回聖誕節童書，引發外界關注。基隆市議會議長童子瑋今（19）日表示，他理解第一線公務人員在制度與政治壓力下的為難處境，議長辦公室不會讓基層承受高層壓力，相關童書將收回並由他自行發送，希望讓孩子只留下節慶的快樂回憶，不被大人世界的紛擾打擾。

童子瑋指出，多年來每逢聖誕節，他都會親自到校園或社區，透過贈送禮物、參與表演等方式，陪伴孩子迎接節慶，初衷始終只是希望讓孩子在歲末時刻，能多一份溫暖與鼓勵。他說，這樣的行動並非一時興起，而是多年持續的關心與陪伴，也早已成為與孩子之間的共同回憶。

童子瑋也分享，雖然一開始對於穿上聖誕老人服裝感到有些不好意思，但看到孩子們的笑容與期待，便深刻感受到這份付出所帶來的價值。這樣的互動，對孩子而言是單純的快樂，對大人而言，則是一份珍貴的提醒。

至於市府婉謝本次贈書一事，童子瑋表示，近期已接獲不少家長、團體與民眾主動關心，表達願意協助索取或代為發送童書的意願，議長辦公室對此深表感謝。但他也說，為避免基層人員受壓力，相關童書會暫時收回，由議長辦公室另行盤點，並透過社區據點、民間團體等方式，持續為孩子們爭取資源與節慶禮物。

童子瑋強調，自費準備禮物、親手送到孩子手中，並非困難之事，也不會因政治爭議而中斷對孩子的關心。若有團體或單位希望索取童書，歡迎直接與議長辦公室聯繫。

聖誕節將近，童子瑋說，期盼社會能多一分溫柔、少一分對立，讓孩子在節慶中記住的，是被祝福、被關心的感覺，而不是大人世界的紛擾。議長辦公室將以最快速度完成盤點與安排，務求在節日前，讓這份心意仍能準時送到孩子身邊。

照片來源：童子瑋臉書

