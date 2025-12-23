基隆市府安排免費接駁車 台北跨年夜後返家無憂

（中央社記者王朝鈺基隆23日電）台北跨年晚會將於12月31日晚間登場，晚會結束後，基隆市政府安排免費接駁車，從南港轉運站西站出發，沿線比照2088A路線停靠各站，方便市民返家。

基隆市政府交通處今天表示，免費接駁專車行駛時間為明年1月1日凌晨0時至2時，班距約8分鐘至15分鐘，自南港轉運站西站發車後，基隆端先停靠台灣電力公司站，沿線比照2088A路線停靠各站，終點為海科館站。

交通處指出，台鐵公司加開從台北站往基隆方向共3班次，凌晨1時起陸續發車，經松山、南港、百福、七堵、八堵、三坑等站，最晚約於凌晨3時33分抵達基隆。另有由基隆站發車往台北方向的加班車，凌晨1時起出發，提供往返雙向旅客選擇。

交通處表示，基隆市公車處則加開6條路線市區公車班次，於凌晨1時55分（103、302、501路線）、凌晨2時25分（104、202、302、501、505路線）及凌晨3時45分（上述6條路線）自二信循環站發車。

交通處表示，公車處並規劃加開402區間車（終點七堵國小）及R86區間車，分別自百福及八堵火車站出發，服務百福社區、六堵、七堵及暖暖區沿線居民，完善跨年夜後公共運輸接駁。（編輯：林恕暉）1141223