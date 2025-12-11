基隆市府造謠攻擊 童子瑋：超出紅線請謝國樑出面對質

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

獅球嶺砲台周邊步道今日正式啟用，然而基隆市府卻在前一天進行造謠攻擊，指責童子瑋議長「搶先三天收成」。童子瑋嚴正回應，他提出2020年的臉書發文作為證據，表示從上任開始就積極向前任市府爭取，更在謝國樑任內，多次與文化局長討論、更得到副市長承諾。他強調，市府不用派打手，請直接讓謝國樑市長出面跟他討論。

基隆市府造謠攻擊 童子瑋：超出紅線 請謝國樑出面對質。（圖／截取2020年基隆市議會定期會報會議）

童子瑋今日於臉書發文，從擔任議長以來，幾乎都盡量避免回應政治上的攻擊跟爭執，就是為了專心服務市民、讓市民把注意力集中在市政跟建設上。但面對謝國樑動員市府資源造謠攻擊，他強調，「我的態度也很清楚，從今天開始，我就不會忍讓，因為我從不畏戰。」

針對市府批評獅球嶺步道被他「搶先三天收成」，童子瑋直接提出證據，包含：臉書上最早2020年的議會公開質詢，以及2024年的多篇發文與呼籲。他更強調，謝市府的副市長、文化局長，都在當面跟他討論，接受他的爭取，其中邱佩琳更有影片為證，表示「議長指示，我們一定照辦」，這些都是歷年爭取的鐵證。

童子瑋說，他不會去針對上任連三天不到，本來就搞不清楚狀況的副發言人，因為明眼人都知道，選舉將至，這次的攻擊就是謝國樑市長授權的。因此他呼籲謝國樑市長出來當面討論跟首訪，不需要請市府發言人擔任打手，不好好論述市政建設，而是說謊攻擊和政治口水。

