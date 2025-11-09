基隆市府都更後新大樓空間不夠 議員鄭文婷批賠了夫人又折兵
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆新市政大樓攸關基隆市區核心地區未來發展關鍵，基隆市長謝國樑推翻前朝自建規劃，改為公辦都更，外界質疑如此改建無法達成當初讓市府所有單位集中辦公的目標；謝國樑說明，依照顧問公司規劃，可容納市府14個處，府外單位不在規劃範圍；民進黨基隆市議員鄭文婷批評，達不到原始目的，還有賤賣市產之嫌，未來有可能被迫再編預算回租，根本是賠了夫人又折兵。
基隆新市政大樓在前市長林右昌任內規劃，計畫採自建，希望將目前散落各地的局處都能集中在一起辦公，未來市民洽公也方便「一次搞定」，但謝國樑上任後推翻前朝規劃，改為公辦都更，卻被外界質疑，這樣市府僅能分回6000坪樓地板面積，勢必無法滿足當初集中辦公的目標。謝國樑答覆記者詢問時說，按照顧問公司規劃，新市政大樓足夠集中市府14個處辦公，但是府外機關不在規劃範圍。
謝國樑稱，基隆市明年度統籌分配稅款雖有成長，但中央一般性及計畫型補助收入合計較去年減少89億元，導致總歲入比今年減少17億元，在維持市政運作面臨嚴峻挑戰。新市政大樓興建地點不變，但受疫情影響，興建經費將漲價到50億元，即便中央支持3成預算，市府仍須自籌預算約35億元，考量基隆市府財政現況，才決定採取「合建都更」方案，依照共同負擔比例，市政府出地不出錢，建商出錢負責興建完工，各自依照共同負擔比例分回，基隆市政府約可分回6000坪樓地板面積的一棟大樓，並強調基隆市府不是公私協力合建都更第一例，全國各地均有類似成功案例。
但基隆市議長童子瑋指出，根據議員估算，投標興建的建商等於用35億成本，換到市值45億的1萬1000坪大樓，還不包含新大樓將來的出租利益，利潤輕鬆超過50億元。反觀市政府原先持有1300坪土地，蓋完只拿到6000坪樓地板面積回來，民眾將難以接受。
鄭文婷指出，最荒謬的是，日前衛生福利部已發函基隆市政府，基隆醫院將改建為急重症大樓，因此長期占用基隆醫院急診室旁土地的衛生局必須搬遷，目前仍無處可去，卻仍未被納入新市政大樓中，還有稅務局、環保局、文化觀光局等單位都還淪落在外，新市政大樓興建的目地無法達成，還談甚麼分回比例的合理性？謝市府將此案與高雄林德段都更案類比「攣生兄弟」，更是類比錯誤，高雄林德段都更案是要蓋高雄市政大樓嗎？目的無法達成，就會被質疑是為蓋而蓋、變相賤賣市場、圖利建商，4387平方公尺的公有土地將因合建都更而流失。
基隆市都市發展處長謝孝昆說，招商價格不是採公告地價，而是會參考鄰近新建案實價登錄的價格，目前招商文件還在審查中，尚未定案。
