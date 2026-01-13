基隆市府預算執行率不到四成 民進黨籲謝國樑少畫大餅

民進黨基隆市黨部根據審計室的決算報告，批市長謝國樑的成績單死當。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民進黨基隆市黨部今天根據基隆審計室今年提出的報告，批評市政府2024年5千萬以上重大公共工程共32項，年度可支用預算總額為38億多萬元，實際執行金額只有14億多萬元，整體預算執行率只有36.95%，未達10%的有9項，不到5%的有4項，還有3項全年完全未執行，根本就死當，未見具體檢討成果，希望市府少畫大餅加強執行率。

市長謝國樑表示，選舉到了難免都有很多批評建設，市府近來全力打造五堵的就業基地，正在引進AI資料中心，同時也將打造全台灣最大的遊艇港，再搭配飯店以及購物中心；同時希望在今年底把航港局主辦的威海營區五星級飯店兼商場、航港局招商招標出去，目前正積極進行各項業務。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天拿出審計室公布的113年度決算審核報告，基隆市政府列管5千萬元以上重大公共工程共32項，預算38億餘元，但實際執行金額只有14億餘元，整體預算執行率只有36.95%，連4成都不到，可以說是死當。此外，執行率未達80%的計畫共有25項，占約78%；未達10%的有9項，占約28%；不到5%的有4項，還有3項全年完全未執行。

此外，有多項與市民生活高度相關的計畫仍停留在極低進度，包括「引進水陸兩棲運具計畫」、「旭川河水質改善現地處理工程執行率、「田寮河水質改善現地處理工程及水環境營造工程」執行率都是0%。

余睿柏指出，這些都是有憑有據，謝國樑在去年8月公開表示，將針對重大建設執行率偏低進行檢討，但至今已超過100天，市民仍沒有看到任何具體、完整的檢討成果報告。今年1月起，啟動新一輪巡迴七區的「公民座談會」，民眾要看到的是檢討內容、改善方向與具體時間表，而不是只聽到「新的開始」。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德表示，包括生命典藏館等建設，是前朝執政期間就已延宕，謝國樑上任後，盤點問題、補強制度、推動重整，而非逃避責任，民進黨卻刻意切割過去，將歷史問題全數歸咎現任市府，標準明顯不一。

基隆市長謝國樑表示，積極推動五堵就業基地及AI資料中心等多項重大建設。(記者盧賢秀攝)

