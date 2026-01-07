基隆市府3年降債27億元 創20年來新低紀錄

基隆市政府7日表示，市府實際結算，截至去年底為止，市府負債降至40億元，相較111年底的67.04億元負債，等於在3年內降債27億元。（張志康攝）

基隆市政府財政狀況一直不好，103年時，負債最高達124億元，去年10月基隆市政府編列的總預算中，預估負債將減少至50億元，但經過結算，114年底基隆市府公共債務未償餘額已經降至40億元，相較111年底的67.04億元，3年內降債27億元，創下近20年來負債新低紀錄。

去年10月市議會審查115年度基隆市總預算時，原本預估到去年底為止，公共債務未償餘額約50億元，但透過財政調度，市府完成114年度財政結算，公共債務降至40億元。相較111年底的67.04億元，等於在3年內降債27億元。

不過，由於《財政收支劃分法》修法的影響，基隆市政府115年度統籌分配款雖增加73億元，但行政院將一般補助款改為競爭型，致使一般補助款減少了89億元，歲入反倒較去年度減少17億元。

迄今為止，中央總預算仍在立法院卡關，後續中央補助款的狀況仍不明朗，市府僅能依暫估數編列。為因應歲入減少，基隆市政府去年在總預算中編列擬舉債22億元。

不過由於主計長陳淑姿去年在立法院答詢時承諾包括基隆在內，今年度歲入減少的9縣市歲入不會少於114年度。市府表示，若後續中央會額外補助不少於去年度歲入，則市府不一定會實際舉債因應。

隨著去年結算公共債務降至40億元，即使基隆市政府今年依總預算增債22億元，今年底的負債總額也僅有62億元。市府強調，近3年來市府除運用中央增加的統籌分配稅款及相關補助挹注市政推動，也審慎撙節支出、積極實行開源節流措施，同時透過資金預估、專戶納入集中支付等財務調度機制，提升資金運用效率，逐年穩定降低基隆市公共債務，並有效兼顧財政穩定與市政發展建設。

市府未來持續推動重大建設仍可能視需要適度舉債，本府將持續強化財政紀律與資源統籌，穩健邁向財政永續發展目標。

