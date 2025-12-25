基隆市建德國中家長會授證典禮 黃永翔返母校捐助校務基金並促成棒球隊裝備贊助

▲基隆市路行者希望學院暨天行者慈善協會執行長黃永翔（右）、理事長暨創會會長李昌萬老師（左）。（圖／黃永翔辦公室提供）

【記者 范東平／基隆市 報導】基隆市路行者希望學院執行長、基隆市天行者慈善協會執行長，同時也是基隆市安樂區市議員參選人的黃永翔，於24日返母校基隆市立建德國中參加家長會授證典禮，並捐贈校務發展基金，支持學校各項校務發展。

黃永翔指出，成長於建德國中，深知教育資源的重要，此次返校不僅是致敬母校，也希望把社會善意帶回校園。活動中，他再次與路行者希望學院理事長、天行者慈善協會創會會長李昌萬聯手，協助媒合企業資源，關注學校運動團隊需求。

建德國中棒球隊成立後，面臨球衣、球帽等裝備不足情況。莫比綠電集團旗下「莫比閃送」在了解需求後，決定全額贊助客製化球衣與球帽。此次代表莫比綠電捐贈校務基金的李昌萬老師表示，孩子需要的不只是裝備，更是一份被支持的力量，企業在關鍵時刻伸出援手，是陪伴成長的重要後盾。

校長沈俊光代表學校致贈感謝狀，感謝企業及校友回饋母校、支持基層體育，提升學生自信與榮譽感。黃永翔並宣布，後續將規劃寒假AI機器人體驗營，期望學生在運動之外，也能拓展科技視野，培養多元競爭力。

▲基隆市建德國中頒發感謝狀給贊助棒球隊裝備的莫比閃送有限公司。（圖／黃永翔辦公室提供）

▲基隆市建德國中頒發感謝狀給贊助棒球隊裝備的校友黃永翔。（圖／黃永翔辦公室提供）

