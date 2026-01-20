基隆市指台水延誤通報停水 要求究責提補償

（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市麥金路輸水管破損，台水公司15日停水開挖搶修影響逾4萬戶，市府不滿台水公司延誤通報且錯估復水期程，要求經濟部正視，相關人員應負起責任，並提出補償方案。

基隆市政府工務處長簡翊哲上午在記者會表示，台灣自來水公司15日上午8時開挖前，已知麥金路地下輸水管漏水，直到當天下午3時48分，才通知市府將於下午5時起連續23小時停水，漏水搶修雖是必要，但程序及相關公告應更加完備，市府會訂定相關辦法，要求台水公司確實做到。

簡翊哲說，這次市民下班回到家發現無水可用，市府將嚴格要求台水公司在停水前應發布新聞稿，並接受媒體採訪，以利市民充分準備，此外，台水公司錯估施工及復水期程，市民無法充分得知何時復水，許多里長不斷詢問，台水公司除未充分答覆，也漏回里長的訊息。

簡翊哲說，無論這次的漏水事件，或去年的水污染事件及麥金路漏水，台水公司都未充分揭露訊息，未來會要求台水公司改進，並預先通知及回報。

簡翊哲表示，麥金路輸水幹管老舊已逾使用年限，市府將要求台水公司優先汰換，針對台水公司的「降低無收益水量」（NRW）關於降低漏水計畫，市府也會每個月請台水公司說明報告。

市府副發言人鍾明指出，針對這次停水事件，市府要求台水公司比照去年水污染事件提出補償辦法，其次，台水公司已知麥金路滲出自來水，卻一再拖延，顯示事發前、事發當下、事發後，都未按照標準作業程序執行，處置明顯延誤。

鍾明表示，前台水公司第一區管理處長陳素卿卸任前，與市府間有良好、透明互動，且主動與市府溝通，輸水管凌晨發生異常，陳素卿都會主動向市府回報，相較這次漏水事件，台水公司處置有明顯落差，呼籲經濟部正視，因為這樣的落差會影響市民權益，相關人員應負起責任。

台水公司第一區管理處副處長魏金龍表示，搶修前及搶修過程中，台水公司都有與市府聯繫，市府官員也到現場督導，後續台水公司會加強聯繫頻率，並檢討精進，此外，台水公司已有計劃在這次漏水路段辦理抽換管線，後續會與市府協調用地及開挖路權後，再據以辦理。（編輯：林恕暉）1150120