基隆市推熱水器補助 低收入戶最高可獲1.2萬元

基隆市政府為防範冬季一氧化碳中毒事件，自2026年1月1日起開放受理熱水器遷移或更換補助申請，編列新台幣9萬6000元補助經費，協助市民改善潛在危險環境。低收入戶每戶最高可獲補助1萬2000元，其餘民眾（含中低收入戶）每戶最高補助3000元。

申請資格必須是，民眾須經消防分隊複查確認熱水器安裝不當，且確有一氧化碳中毒潛勢者才能申請此項補助。每戶限申請補助1次，市府呼籲符合資格的市民把握機會儘早提出申請。

廣告 廣告

內政部消防署今年統計資料顯示，全台共發生22件一氧化碳中毒事故，造成5人死亡、59人送醫。基隆市今年迄今尚未發生相關事故，顯示防災宣導已有成效，但市府表示仍不可掉以輕心。

居家瓦斯使用安全檢核表，快檢查居家瓦斯使用安不安全。（圖／基隆市消防局）

為提升市民防災意識，基隆市消防局提醒民眾牢記「順手推開窗，一氧化碳跑光光！」的防災口訣。使用燃氣熱水器時務必保持室內通風，避免因瓦斯燃燒不完全導致中毒。此外，安裝熱水器應遵守「5要原則」，包括「要安全品牌、要正確型式、要安全安裝、要定期檢修、要保持通風」，從源頭降低風險。

居家熱水器一氧化碳中毒危險度。（圖／基隆市消防局）

市府提醒市民，申請補助前須先經消防分隊確認有安全疑慮，符合條件者可儘速向相關單位提出申請，共同打造安全的居家環境。

基隆市消防局長游家懿強調：「一氧化碳中毒往往發生迅速且難以察覺，唯有事前預防才能避免憾事發生。」他呼籲市民共同重視居家安全，確保家人健康與生命安全。目前消防局各分隊持續在市內各場所進行一氧化碳中毒防範宣導，希望透過教育提升市民防災意識。

安裝熱水器須要注意五要原則。（圖／基隆市消防局）

基隆市熱水器補助申請辦法。（圖／基隆市消防局）

延伸閱讀

跨年夜遇雨天怎麼看101煙火？氣象專家：避免高處遠眺

跨年開運秘招！民俗專家：「做3件事」2026旺整年

超商跨年優惠！5元爽喝拿鐵 咖啡寄杯下殺54折