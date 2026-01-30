基隆市政府推動綠能！電動汽機車免徵牌照稅延長至119年底

基隆市政府宣布，針對完全以電能為動力的電動汽機車，免徵使用牌照稅的政策將延長至119年12月31日。這項政策最初預定於114年結束，旨在推動綠能環保，鼓勵民眾選擇低污染的交通工具，以達成節能減碳及環境永續的目標。

基隆市政府宣布，針對完全以電能為動力的電動汽機車，免徵使用牌照稅的政策將延長至119年12月31日。（資料照／翻攝畫面）

根據使用牌照稅法第5條第2項的規定，基隆市的電動汽車自101年1月6日起享有免稅優惠，而電動機車則自107年1月1日起開始。市政府表示，無論是舊有或新購的電動車輛，只要車籍設於基隆市，均可享有這項持續的稅收優惠。

基隆市政府宣布，針對完全以電能為動力的電動汽機車，免徵使用牌照稅的政策將延長至119年12月31日。（圖／基隆市政府提供）

基隆市稅務局呼籲民眾，如對於使用牌照稅有任何疑問，歡迎撥打免費服務電話0800-30-6969或（02）24331888轉731至738洽詢。此政策的延長，顯示基隆市政府對於推動綠色交通的堅定承諾。

