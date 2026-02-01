基隆市春節垃圾收運時程公布 初一到初三停收

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市環保局公布春節期間垃圾收運調整情形，2月16日(除夕)收運垃圾至18時，2月17日(大年初一)至2月19日(大年初三)停收垃圾，2月20日(大年初四)恢復正常收運，到站時間以聽到垃圾車音樂為準；春節期間若無法配合垃圾車清運時間，7行政區共設有16處垃圾限時收受點。

春節大掃除除舊佈新，民眾申請家具、家電用品大型廢棄物清運，須於2月14日前完成電話申請登記，仁愛區、七堵區、暖暖區請電洽(○2)24312589，中正區、信義區、安樂區、中山區請電洽(○2)24666863。環保局提醒，若於非指定地點與時段，搬出大型或家戶廢棄物，將處以48○○元罰款。

過年前2月9日至2月15日(小年夜)，除了11日(週三)例休停收外，其餘皆正常清運，並於13時30分起加收垃圾；2月15日將於中午後加開班次，到站時間以聽到垃圾車聲音為準。

環保局局長馬仲豪呼籲，清潔隊員辛勤工作，民眾不需給予紅包等禮品，一聲謝謝就是對清潔隊員最好的鼓勵。#

