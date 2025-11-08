基隆市暖暖區興隆街道路邊坡仍有浮石 道路持續封閉

基隆市暖暖區興隆街發生道路邊坡坍塌，造成土石滑落影響通行，市府已完成土石清運道路搶通作業，但仍持續封閉請民眾改行替代道路。(記者郭基生攝)

記者郭基生／基隆報導

基隆市暖暖區興隆街發生道路邊坡坍塌事件，造成土石滑落影響通行，市府工務處立即派員前往現場進行排除，已完成土石清運，道路清理已完成初步搶通作業，市府籲請用路人往返瑞芳地區改行源遠路為替代道路。

市府工務處災害發生後，市府除已完成土石清運、道路清理，已完成道路搶通作業，並立即邀集臺灣省土木技師公會基隆辦事處、本市水保服務團技師及專業施工團隊現場會勘研究，並由起重機吊掛人員方式觀察岩體及節理，以掌握邊坡穩定情形。

工務處土木工程科長張佑竹表示，邊坡坍塌處並非歷史性災害邊坡，已清理土石共八十立方公尺，但現場約四十公尺高處仍有多顆大小不等巨石懸置，具有掉落風險，為降低危害，已調集三台吊車及三台挖土機協助作業，並使用破碎機進行岩塊裂解作業，再行分批清運處理。

基隆市暖暖區興隆街發生道路邊坡坍塌，市府已完成土石清運，但現場仍有多顆巨石懸置，為降低危害，籲請用路人改道。(記者郭基生攝)

由於現場作業高度及風險均高，為確保施工人員與用路人安全，工務處已決定持續封閉興隆街路段，待完成清除後，評估確認安全無虞再行開放，因興隆街道路仍持續封閉，請往返瑞芳地區之用路人改行源遠路作為替代道路，並籲請用路人切勿進入封閉及警戒區域，以維護自身安全，工務處將加速搶災工作，儘速恢復交通順暢，敬請用路人見諒與配合。