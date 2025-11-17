基隆市替代役備役役男治安維護組訓練 邱佩琳盼成為城市重要後盾

邱佩琳期盼替代役男能強化民防能量，為基隆的治安與災害應變提供最堅實的力量。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市114年替代役備役役男治安維護組第2階段訓練昨（17）日在基隆市警察局舉行，共有51名退役6至8年的替代役役男參加為期3天的演訓召集。副市長邱佩琳更期勉役男透過訓練強化協勤能力，並感謝大家以行動展現責任感，希望未來在治安維護及災害應變上，都能成為城市重要後盾。

邱佩琳主持開訓典禮時表示，替代役備役役男在城市安全與緊急救護中扮演關鍵角色，本次訓練涵蓋協勤要領、應變實務與基礎救護操作，目的就是讓役男能在面對事件時保持冷靜，並具備協助執行任務的能力。她感謝所有參訓役男再次投入公共安全工作，期待大家學以致用，攜手提升基隆的安全韌性。

基隆市警察局說，此次課程包括治安維護協勤實務、假訊息識別、無人機應用、道路交通事故處理、防竊防盜要領、避難疏散以及自救互救等訓練內容，協助役男熟悉治安基礎工作及各項應變流程。警察局指出，透過系統性訓練，能讓役男在面對重大事件時，迅速投入支援，協助維持第一線治安與秩序。

警察局指出，本次演訓也強調提升役男在災害現場的行動能力，從冷靜判斷、迅速應對到協助救援，完整強化其急救與協勤應變能力。警察局表示，備役役男在災防體系中是重要的支援力量，透過演練可有效強化城市整體防衛韌性。

邱佩琳並強調，基隆近年積極強化民防量能，替代役備役役男正是其中不可或缺的一環。市府將持續完善訓練內容，讓更多具備專業能力的人力在關鍵時刻能投入支援，為基隆的治安與災害應變提供最堅實的力量。