基隆市有愛店家成果發表及頒獎

▲ 基隆市有愛店家成果發表，謝國樑手語致謝認證的151家店家，「有愛旅圖」正式啟程。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市政府日前舉辦「2025基隆市有愛店家成果發表暨頒獎典禮」，市長謝國樑因正接受聲帶治療，出席活動時特別以手語向151家通過「有愛店家」認證的店家致謝，同時宣布「有愛城市無障礙微旅行︱有愛旅圖」正式啟程，展現基隆市持續推動共融、友善城市的具體成果。

謝國樑表示，市府將持續從日常生活服務到城市旅遊發展，打造真正讓每一個人都能安心使用的友善環境。他指出，「生活不便從來不是身心障礙者的專利，而是任何人在生命不同階段，都可能面臨的處境」，這正是市府推動「有愛店家」計畫的初衷。

社會處長楊玉欣表示，市府透過培訓50位「有愛輔導員」，深入全市七區進行實地輔導，兩年來累計已有151家店家通過「有愛店家」認證，讓無障礙與友善服務不再只是政策理念，而是實際落實在城市街區與生活場域之中。

她指出，今年輔導工作依據基隆首創的五大「有愛指標」，包括「出入平坦」、「走道平順」、「桌椅平穩」、「服務平等」及「視聽平權」，截至目前已完成167次訪視、超過510次拜訪，輔導97間店家，最終累計75家合作推廣型及76家示範改造型店家取得認證。

楊玉欣進一步說明，「有愛輔導員」是本計畫得以落實的重要關鍵，今年培訓課程特別納入聽障、視障講者的經驗分享與情境模擬，引導輔導員從使用者第一視角理解需求，並在實地輔導時提供動線調整、空間改善與友善服務建議，協助店家在硬體設施與服務態度上同步提升，形塑真正「可被使用」的無障礙環境。

市府也同步啟動「有愛城市無障礙微旅行︱有愛旅圖」，串聯全市七區景點、在地組織與通過認證的有愛店家，規劃六條主題路線，並經實地檢視動線安全與便利性，提供身心障礙者、行動不便者、長者、照顧者及親子家庭完整的無障礙旅遊資訊。

謝國樑強調，市府未來將持續擴大有愛店家網絡與輔導量能，讓「有愛」不只是口號，而是落實在城市治理與市民生活的每一個細節，讓基隆成為真正多元共融、溫暖有感的友善城市。

協助該項「有愛店家」設立的多扶事業有限公司執行長許佐夫則希望市府能有英語導覽說明，提供國內外遊輪旅客知曉並留在基隆市消費，而不是一下輪船就往其他縣市參觀消費。