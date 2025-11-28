基隆市民宅凌晨驚傳火警！數十人緊急疏散 起火原因待查
[Newtalk新聞] 基隆市中山區成功二路一間民宅今日凌晨發生火警，90多歲紀姓獨居老人被鄰居救出，火勢延燒快速，附近住戶奔相走告，約30多民眾睡夢中疏散逃生，所幸經灌救後火勢順利撲滅，全案無人傷亡，詳細起火原因還有待進一步釐清。
基隆市消防局今日凌晨獲報，中山區成功二路95號1樓民宅發生火警，出動15輛消防車、30多名消防隊員趕抵現場，起火民宅已全面燃燒，不斷有火舌從屋內竄出，並向周邊延燒，消防人員緊急疏散數十名住戶到安全地點。
獨自居住的90多歲紀姓阿嬤在起火後被鄰居救出，眼看住處付之一炬一度想衝進火場，所幸被及時阻止，消防人員射水灌救，1小時後控制火勢、撲滅，未有人員傷亡。消防人員發現堆積大雜物延燒，起火原因還待調查 。
目前警方已通知中山區公所協助安置90多歲紀姓阿嬤，警消初判火災前，紀婦因為停電點蠟燭不慎引發火勢。而遭波及的腳踏車店老闆透露，起火民宅堆積大量雜物造成鄰居相當困擾，半年前也曾有火警。
